美國粵港澳大灣區企業家總商會成立

蒙特利公園市（Monterey Park）前市議員林達堅6日在聖蓋博舉辦美國粵港澳大灣區企業家總商會成立記者會，民選官員和華人社團代表出席。（記者張宏／攝影）

華人 民選官員卸任後華麗轉身成立商會，溝通中美企業家。蒙特利公園市（Monterey Park）前市議員林達堅6日在聖蓋博召開記者會，宣布美國粵港澳大灣區 企業家總商會成立，並且出任總商會創會會長；多位民選官員和華人社團代表出席。

林達堅表示，成立總商會的目的，除了他有商業背景外，更重要是讓成功企業家有展示舞台，大家團結一心帶來更多商業機會。作為卸任民選官員，他深知人多力量大，大家共同發聲才能在政府立法層面有發言權。總商會將聯合美國粵港澳大灣區的企業家，為大家爭取公平競爭的機會，推動有利於商家的立法和政策，諸如減稅、治安、民生和美國產品出口等事宜。商會將定期舉辦各種活動，同時鼓勵中國的商家來美國投資，促進美國經濟繁榮，提升國際競爭力。

總商會將在9月9日在聖蓋博喜來登大酒店舉辦創會晚會，屆時邀請美國政商代表出席，並有精彩節目表演。林達堅還邀請各界事業有成的企業家，加人美國粵港澳大灣區企業家商會。

聯邦眾議員 趙美心（Judy Chu）和加州眾議員方樹強（Mike Fong）、核桃市市長伍立倫（Allen Wu）、蒙市市長羅霈霆（Henry Lo）等民選官員，以及華人僑團代表張素久、蔡成華等人出席。

趙美心向林達堅表示祝賀並頒發榮譽狀，她表示，希望借助總商會平台聯合各界企業精英，壯大華人的力量和聲音。