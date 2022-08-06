不滿琴聲打擾 樓上白女開槍威脅樓下華女

Kathryn Pugh是林品心樓上的鄰居。（ABC）

華人聚居的南加州亞凱迪亞 市（Arcadia），近日發生一起怪異的槍擊事件。一名華裔 女鋼琴教師的住家「天降子彈」，疑似樓上的白人女鄰居不滿鋼琴聲打擾，直接透過地板向樓下開槍差點傷人，目前嫌犯已被拘捕。

根據ABC的報導，亞凱迪亞市警方1日逮捕了39歲的Kathryn Pugh，她涉嫌在亞凱迪亞市Sunset大道600號街區的住宅內非法開槍。Kathryn Pugh是杭廷頓醫院（Hungtinton Hospital）的護士。警方表示，她與樓下的華裔女鋼琴教師林品心（Pin Hsin Lin，音譯）鬧糾紛。

林品心接受ABC電台採訪表示，1日中午她在廚房準備午餐，突然聽到一聲巨響，還以為是樓上鄰居關門聲很大。約一個小時後，她又聽到了兩聲巨響。稍後，當她正在為下午的鋼琴課準備時，突然一枚子彈從鋼琴上方的天花板射下來打中鋼琴旁的台燈，差點擊中她。林品心這才意識到，原來有人朝她家開槍趕緊報警。

林品心又想起做午餐時聽到的那聲巨響，到廚房仔細查看後發現，在壁櫥內竟還有一個彈孔，子彈穿透天花板打在了壁櫥裡的煮飯鍋上。

警方趕到後，將樓上開槍的鄰居Kathryn Pugh逮捕。亞凱迪亞市警佐Ryan Mulhall說，「我們到場後發現一名女士喝醉了，她有兩把槍。我們發現她朝樓下開了兩次槍。」他說，「我們在她房間內發現一瓶龍舌蘭酒，她看上去喝醉了。」

除了打在林品心家中的兩枚子彈外，警方還在Kathryn Pugh家的窗戶、牆上各發現一枚彈孔，所幸無人受傷。

林品心介紹說，她已經在那個公寓教學鋼琴三年了，Kathryn Pugh去年搬至樓上後，就一直對她家中的鋼琴聲不滿。

原本對Kathryn Pugh的保釋金設為25萬元，後來提高至50萬。法官Terry Lee認為，Kathryn Pugh對社區有很大威脅，因此裁決取消保釋金，即不得保釋。

Kathryn Pugh的公設辯護律師Karla Sarabia表示，「對我們來說，這是一起悲劇。」她介紹說，Kathryn Pugh是一名杭廷頓醫院優秀的護士，曾獲2019年優秀護士獎。但醫院發言人表示，自2020年12月起她就不在醫院工作了。Kathryn Pugh此前沒有犯罪紀錄，但她可能會因此事入獄數年。

Kathryn Pugh的母親Kathryn Pugh表示，女兒不應受到重罰，她是柏克萊加大 畢業生，拿到了獎學金，成績很好，「她是這個世界上最好的人之一。」

但受害人可不這麼想，林品心說，很擔心Kathryn Pugh被釋放後會報復她。