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裴老太單刀赴會 小粉紅願賭服輸

記者丁曙／洛杉磯報導
小粉紅願賭服輸自搧耳光。（網友提供）
小粉紅願賭服輸自搧耳光。（網友提供）

華人也是一個賭性堅強的民族，遇有大小事愛打賭定輸贏。美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）本周出訪台灣也成為大陸網友打賭的牌局，直至8月3日晚專機在松山機場落地，打賭她不敢來的一群粉紅網友兌現諾言，自搧耳光，願賭服輸，甚至將政治事件喜劇化。

網友提供

82歲的裴老太帶領眾議院幾位同僚，在全世界面前高調演了一幕當代版單刀赴會，堪比三國時代的關雲長，將一群擅打嘴炮的粉紅瓜眾驚得目瞪口呆。他們曾經吃定裴老太不敢訪問台灣，原因很多，其中一個是前「環球時報」胡編的一套說詞誤導了很多粉絲。

在媒體最初傳出裴老太的亞洲之旅包括出訪台灣，胡編立即獻策「軍機伴飛」。在裴老太決定作訪之後，胡編甚至揚言導彈擊落座機，嚴詞厲色，慷慨激昂，煽起一陣民族主義情緒。不少粉紅瓜眾信以為真。因為胡編一向以黨媒代言人的身份出現，他放話還能兒戲？單是「軍機伴飛」就能將裴老太嚇趴下，豈敢「竄訪」台灣！

然而，當裴老太的專機真在台灣落地時，什麼都沒發生，眾多粉紅瓜眾大失所望。然而打賭在前，言之鑿鑿，縱使悔不當初，也吞不下去。於是，願賭服輸，自打嘴巴，兌現承諾，下回不敢了。

其實，粉紅瓜眾誤判局勢情有可原，因為他們生活在牆內，對牆外的資訊所知不多，視角、眼界、情緒、立場等，都受到束縛，領導說什麼就信什麼。尤其胡編黨媒出身，影響力大，不信他信誰？

不過，這一頓巴掌也不全是白打，至少在一定程度上敲醒了不少粉紅，汲取經驗教訓，以後可以減少誤判。

裴老太專機台灣落地，粉紅呼天搶地，砸椅子出氣。（大陸網友）
裴老太專機台灣落地，粉紅呼天搶地，砸椅子出氣。（大陸網友）
粉紅打賭裴老太不敢去台灣，願賭服輸，自打耳光。（大陸網友）
粉紅打賭裴老太不敢去台灣，願賭服輸，自打耳光。（大陸網友）

裴洛西 波洛西 華人

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