南加內陸4日新增一個國際機場 客運正式運營

聖伯納汀諾國際機場客運服務4日正式運營。（機場提供）

南加內陸又一座國際機場 啟動客運服務。4日，聖伯納汀諾國際機場（SBD International Airport）一架自舊金山 起飛的客運班機降落機場，當天載客返回，標誌該機場客運服務正式運營。聖伯納汀諾國際機場前身是空軍基地Norton Air Force Base。

目前內陸地區已有三個提供客運服務的國際機場，另兩個分別是離聖蓋博谷東區華人較近的安大略（Ontario）國際機場，以及棕櫚泉 國際機場。當天降落航班屬於Breeze Airways航空公司，是一家面向大眾需要的廉價航空。機場管理局於2022年3月宣布這項運營計劃，並與這家航空公司建立合作夥伴關係。

來自舊金山的603航班於4日午前降落機場，機場在Leland Norton航廈舉行熱烈歡迎儀式，如同過節一樣。所有到達旅客均得到英雄般迎接，每人並獲贈一袋禮物，有各種飛機飾品，小食品等。當地多名政要參加慶祝活動。

在旅客中，有的是準備到旅遊勝地大熊湖休閒度假，來自猶他州城市Provo的29歲旅客Sergio Rosales表示，他與太太搭乘自舊金山到聖伯納汀諾國際機場首航班機，到大熊湖度周末，他覺得非常方便，也很輕鬆。班機在停留機場不到兩個小時，就載客返回了舊金山。聖伯納汀諾市市長John Valdivia與家人買了四張機票，乘坐去舊金山的班機度周末。

SBD國際機場管理局局長、科爾登市（Colton）市長Frank Navarro表示，機場服務面向當地社區，包括聖伯納汀諾、雷德蘭、高地、洛瑪林達、科爾登、利維多、芳塔那等地。為居民出行提供更多方便。先前，人們出行，往往向東選擇棕櫚泉國際機場，向西選擇安大略國際機場。

據悉，原計劃2017年夏季，SBD國際機場與墨西哥擬客運通航，但至今尚未實現。