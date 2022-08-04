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影/嚴重毆打女子的洛杉磯「唐山版惡男」已被捕

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
一名男子威脅要開車碾過被害人身體，同行朋友將被害人移開。（社交媒體）
一名男子威脅要開車碾過被害人身體，同行朋友將被害人移開。（社交媒體）

日前涉嫌在洛杉磯好萊塢停車場暴力襲擊一名女子的男子已被捕，他是住在蘭卡斯特（Lancaster）33歲的阿得金斯（Dammion Adkins）。據悉，他是在洛杉磯市警察局探員找上門時被捕，且不准保釋候傳。

被他嚴重毆打的洛杉磯女子，叫做斯特吉厄斯（Cynthia Stergious）。7月29日（周五）凌晨2 時 15 分左右，她剛慶祝完26歲生日，和朋友走進好萊塢北拉斯巴瑪斯街（N. Las Palmas Avenue）1700號一個多層樓停車場時，遭遇兩名陌生男子搭訕。

其中一名男人騷擾她的朋友，於是爭吵開始了。斯特吉厄斯說，她從那裡開始拿出手機打算錄影，但還沒等她轉身，就被擊中了，之後發生了什麼事，她腦子一片空白。

視頻來源：洛市警局╱記者邵敏後製

根據現場目擊證人手機錄下的視頻，則捕捉到了殘酷的襲擊事件。可以看到這名女子躺在地上一動也不動時，仍然被一名男子猛烈的踢她的頭部。

斯特吉厄斯在清醒後，向主流媒體指出，「我不明白怎麼會有人這麼殘忍。」據悉，她的臉部和身體遭受多次襲擊。她說，「我這裡縫了幾針，說話有點痛，腿上還有瘀傷，發生這樣的事實在太可怕。」

被害人Stergious和朋友剛在好萊塢慶祝完自己的 26 歲生日，他們在停車場...
被害人Stergious和朋友剛在好萊塢慶祝完自己的 26 歲生日，他們在停車場碰到兩名陌生男子。（社交媒體）
被害人躺在地上失去知覺，但對方仍不放過她，用腳踢她的頭。（社交媒體）
被害人躺在地上失去知覺，但對方仍不放過她，用腳踢她的頭。（社交媒體）

洛杉磯 手機 好萊塢

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