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因搶案不斷 好萊塢可望很快增加數百警力

編譯組／綜合報導
洛市警局增派警力巡邏好萊塢大道。（ABC 7）
洛市警局增派警力巡邏好萊塢大道。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，儘管位於洛杉磯市境內的好萊塢是知名的娛樂城市，但仍無法抹滅其同時也擁有「暴力犯罪」城市之名。代表好萊塢的洛市議員奧法雷爾（Mitch O'Farrell）3日指出，他提出動議，希望一次性的向洛杉磯市警察局轉移來自其辦公室的 21萬6000元經費，以便讓增加當地警力的希望成為現實，警局將安排新的班次來巡邏該地區。

該議案稱，對公共安全的需求已經超過了好萊塢的可用資源。該動議預計將提交市議會的公共安全委員會（Public Safety Committee）審核。據悉，該項審核可望通過。

根據奧法雷爾辦公室的數據，與去年相比，今年迄今為止，好萊塢兇殺案增加 75%，槍擊案增加 35.6%，而搶劫案增加 19.4%，盜竊案（theft）增加 24.7%。

洛市警局華裔副局長周寶來（Blake Chow）3日表示，感謝奧法雷爾市議員將提供這些額外資源，警局打算在好萊塢大道（Hollywood Blvd.）上部署200名警力，「他們透過步行、巡邏車、騎馬或自行車等方式進行巡邏。」

洛市議員奧法雷爾組織此次打擊犯罪活動。他稱，「若你在這裡犯罪，你將被逮捕，將被起訴，監禁」。他說「好萊塢並未放任，我們不會允許這種情況。」

然而諷刺的是，就在當天活動前幾小時，活動現場一哩外，發生一起街頭搶劫事件，隨後演變成槍擊案。

據悉，一名武裝男子在N. Highland Ave.和Romaine Street交口，搶劫一名男子手機和錢包，該男子胸部中彈，送醫後情況危急。槍手逃亡中。

好萊塢 洛杉磯 槍擊

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