我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦眾議員瓦洛斯基 印州出車禍 享年58歲

波洛西離台後發聲明：中國無法阻止世界領袖訪台

因服務的店有鼠患 洛縣女員工一度狀告公司

洛杉磯訊
「史泰普超級店」（Staple Superstore）洛杉磯縣霍桑（Hawthorne）分公司一名女員工宣稱，該分店有鼠患，並因此狀告公司。但現已撤訴。（示意圖，Unsplash.com）
「史泰普超級店」（Staple Superstore）洛杉磯縣霍桑（Hawthorne）分公司一名女員工宣稱，該分店有鼠患，並因此狀告公司。但現已撤訴。（示意圖，Unsplash.com）

因老鼠出問題而對其工作的「史泰普超級店」（Staple Superstore）洛杉磯縣霍桑（Hawthorne）分公司提告的一名女員工，本周撤回其告訴。該員工稱，因辦公場所的老鼠問題與資方發生糾紛，她今年早些時候被迫辭職。

原告Ashley Carlyle的律師稱，本周早些時候接到洛杉磯高等法院法官David Sotelo退回原告的文件，這意味著本案不能再重新提告。法庭文件沒有説明原告與被告是否達成和解，也沒有説明原來撤訴的原因。

Carlyle的指控包括不當解僱、騷擾、報復舉報人、殘疾歧視和違反州勞工法等。她於去年10月26日被聘為霍桑Staple Superstore的零售助理，很快晉升為運營經理，主要負責供應、收銀和卡車裝載的運作。Carlyle的訴狀上表示，被錄用後，她很快發現自己的腳踝上出現紅點。一位顧客告訴她，看到一隻老鼠從購物區下面跑了。

原告3月7日提出的訴訟稱。第二天，原告看到了一隻老鼠快速穿過兩條過道，進入牆上的一個洞。但當她報告時，她的經理說，老鼠一定是從外面來的。而Carlye的一些同事告訴她，商店裏的老鼠已經是多年沒有解決的問題，情況越來越糟。

當Carlye告訴幾位經理，倉庫中有老鼠屎時，經理們說已經設置了陷阱，但原告說，她幾乎沒有看到較大的老鼠被抓獲。她開始感到噁心和頭疼。

12月，Carlye匿名聯繫了Cal/OSHA，有關部門官員表示他們會進行調查。但今年1月，當Carlye認為不是她的工作而拒絕清理老鼠糞便時，商店總經理告訴她，她應該辭職。Carlyle後來被降職為價格審計師。今年1月她休假回來後，公司總經理告訴她，她已被解職。

洛杉磯 歧視 勞工

上一則

南加內陸男子欺詐新冠紓困貸款達660萬

延伸閱讀

洛杉磯鑽石獅子會 Richard Kim接新任會長

洛杉磯鑽石獅子會 Richard Kim接新任會長
Geico關閉加州38家分店 裁員百餘人

Geico關閉加州38家分店 裁員百餘人
速食店有老鼠 員工英勇徒手抓 網友誇「真男人加薪」

速食店有老鼠 員工英勇徒手抓 網友誇「真男人加薪」
安大略機場隧道 聖縣傳接手興建

安大略機場隧道 聖縣傳接手興建
屋頂有老鼠 華人花逾萬元滅鼠…平均1隻要花1000元

屋頂有老鼠 華人花逾萬元滅鼠…平均1隻要花1000元
洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

熱門新聞

這款蛋黃派在好市多亞洲零食區。（記者王若然／攝影）

好市多這款熱銷亞洲零食 購買竟要看ID

2022-07-31 14:03
詐騙集團出示「中國檢察部門」印章的文件給造成對方心理壓力。（C女士提供）

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

2022-08-01 13:27
曾是無家可歸者的Nick Worrell 表示至今已感染五次，原因是獲取加強針時遇到諸多困難。（會議截屏）

加州男子5次感染新冠 自述原因竟是為這個

2022-08-01 14:02
美飛中近期部分熔斷航班。製表：本報記者

新冠檢測造假？美飛中航班再度大熔斷

2022-07-29 02:20
黑夜中，浣熊亮閃閃的眼睛看上去像是狼群，著實嚇人。（受訪者提供）

洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復

2022-08-02 21:54
遊民討吃食、借用餐廳廁所，業主通常會給予方便。（Unsplash.com）

遊民占用華人餐廳廁所2小時 驅離動武

2022-07-28 02:20

超人氣

更多 >
波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復

洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王