因服務的店有鼠患 洛縣女員工一度狀告公司

「史泰普超級店」（Staple Superstore）洛杉磯縣霍桑（Hawthorne）分公司一名女員工宣稱，該分店有鼠患，並因此狀告公司。但現已撤訴。（示意圖，Unsplash.com）

因老鼠出問題而對其工作的「史泰普超級店」（Staple Superstore）洛杉磯 縣霍桑（Hawthorne）分公司提告的一名女員工，本周撤回其告訴。該員工稱，因辦公場所的老鼠問題與資方發生糾紛，她今年早些時候被迫辭職。

原告Ashley Carlyle的律師稱，本周早些時候接到洛杉磯高等法院法官David Sotelo退回原告的文件，這意味著本案不能再重新提告。法庭文件沒有説明原告與被告是否達成和解，也沒有説明原來撤訴的原因。

Carlyle的指控包括不當解僱、騷擾、報復舉報人、殘疾歧視 和違反州勞工 法等。她於去年10月26日被聘為霍桑Staple Superstore的零售助理，很快晉升為運營經理，主要負責供應、收銀和卡車裝載的運作。Carlyle的訴狀上表示，被錄用後，她很快發現自己的腳踝上出現紅點。一位顧客告訴她，看到一隻老鼠從購物區下面跑了。

原告3月7日提出的訴訟稱。第二天，原告看到了一隻老鼠快速穿過兩條過道，進入牆上的一個洞。但當她報告時，她的經理說，老鼠一定是從外面來的。而Carlye的一些同事告訴她，商店裏的老鼠已經是多年沒有解決的問題，情況越來越糟。

當Carlye告訴幾位經理，倉庫中有老鼠屎時，經理們說已經設置了陷阱，但原告說，她幾乎沒有看到較大的老鼠被抓獲。她開始感到噁心和頭疼。

12月，Carlye匿名聯繫了Cal/OSHA，有關部門官員表示他們會進行調查。但今年1月，當Carlye認為不是她的工作而拒絕清理老鼠糞便時，商店總經理告訴她，她應該辭職。Carlyle後來被降職為價格審計師。今年1月她休假回來後，公司總經理告訴她，她已被解職。