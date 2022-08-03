南加內陸男子欺詐新冠紓困貸款達660萬

河濱縣男子欺詐獲取PPP貸款，面臨20年牢刑。（警方提供）

南加內陸河濱縣一名男子因涉及在申請疫情 薪資保護貸款 計劃（PPP）時偽造文件，遭聯邦刑事指控，涉及金額逾660萬元。被告近日向聯邦法院認罪。

被告阿塔（Muhammad Noor UI Ain Atta）39歲，來自科洛那市（Corona）。據聯邦檢察官辦公室稱，被告在洛杉磯市中心聯邦法院認罪，承認犯下電匯欺詐及利用貨幣工具洗錢罪。

根據認罪協議，被告在疫情發生後，為他註冊的11家空殼公司，提交了11個欺詐性PPP貸款計劃申請，偽造公司員工人數及月薪支出，並欺騙說會將貸款用於允許的商業目的。被告也提交了虛假的稅收及薪水文件，讓申請得以通過。被告總計獲得總額逾660萬元的PPP貸款，儘管他的公司並非屬於紓困 對象。隨後被告利用洗錢將款項匯到美國及巴基斯坦的銀行賬戶。

認罪協議中詳盡說明了一筆PPP貸款，是被告為一家名為Envisioning Future Inc.公司申請貸款120萬元。謊稱該公司有員工73人，並虛假證明該公司會將貸款用於允許的商業目的，包括支付員工薪水及其它業務相關費用。檢方表示，被告於2020年4月10日提交的欺詐性申請，利用偽造的聯邦納稅申請表和虛假薪水數據支持。

被告在提交申請一個月後，Envisioning Future Inc.公司就獲得貸款120萬元，隨後被告就將這筆錢的大部分，匯入他母親的銀行賬戶。2020年6月，被告將另一筆申請貸款獲得的130萬元，匯到巴基斯坦首都伊斯蘭堡的一家金融機構。根據認罪協議，被告將匯款解釋為家庭支持。

檢方指出，聯邦地區法官在10月17日安排了量刑聽證會，一旦定罪，被告極可能面臨最高20年牢刑。