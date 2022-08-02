洛縣女子遛狗時被性侵受重傷 警公布視頻抓到嫌犯

女子遛狗時遭遇男子襲擊和性侵，被害人奮力反抗，傷勢嚴重。（KTLA5）

洛杉磯 縣托倫斯市（Torrance）日前發生一起性侵 案件，一名女子在遛狗時遭遇陌生男子襲擊和性侵犯，案發過程中，女子奮力與其抗爭，但不幸受傷且傷勢嚴重。警方8月1日公布嫌犯視頻數小時後，即將其抓捕歸案。

影音來源：托倫斯警方 ╱記者邵敏後製

襲擊案件發生在7月31日（周日）凌晨 1 時左右，地點在托倫斯 Emerald Street 的 4300 街區。據悉，這名托倫斯婦女是在凌晨遛狗時遭到性侵犯而受傷。托倫斯警方表示，案發後，調查人員夜以繼日地工作，以查明肇事者，並在8月1日公布襲擊者的視頻，呼籲公眾幫助尋找嫌疑人。

據受害人描述，嫌疑人年齡在 19 至 26 歲之間，膚色黝黑，身材魁梧。警方當時敦促該地區居民時刻保持警惕，注意任何犯罪活動。

就在警方公布嫌犯視頻的幾個小時後，1日晚上 7 時 30 分左右，偵探確定嫌疑人並將其逮捕。目前警方仍在處理證據，尚未公布這名涉嫌襲擊和性侵男子的身分。

任何知情者都被敦促致電 310-618-5641 ，聯繫托倫斯警察 局，也可以在 lacrimestoppers.org 在線提交匿名提示。