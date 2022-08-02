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電車、油電混合車、汽油車遇事故 竟是這種車更易起火

記者張庭瑜/洛杉磯綜合報導
電車比油車發生自燃事件更低。（截至AutoInsuranceEZ）
電車比油車發生自燃事件更低。（截至AutoInsuranceEZ）

電動車問世以來，其爭議性及熱議度不斷升高。近期台灣知名藝人林志穎，駕駛特斯拉（Tesla）車款Model X自撞車禍，隨後引起熊熊大火，場面一度難以控制，更引起各界關注，然而這不是電動車第一起自燃事件。

創立於2003年的電動汽車大牌特斯拉，2008以Tesla Roadster問世，並全面販售他們的第一款純電汽車，此後以其車內科技配備迅速竄紅，成為許多民眾首選電車排行榜上的第一名，每年於全美的販售量也從2008年低於500台到2021年93萬台。隨著販售量增高，爭議性也隨著升高，全球各地皆傳出設備失靈發生車禍後車輛起火燃燒事件。

然而電動車真的有大眾想像的不安全嗎？根據《AutoInsuranceEZ》的調查顯示，每 10萬輛電車，只有 25.1 輛發生火災，每10 萬輛油電混合車，則有 3474.5 輛發生火災，而每10 萬輛汽油車，則有 1529.9 輛會發生火災。從數據看，油電混合車反而起火風險最高。調查也顯示，多起電動車相關火災與電池有直接關連。

德州西南研究所（Southwest Research Institute）首席工程師康威（Graham Conway） 表示，目前沒有足夠的數據能確定純電動汽車比汽油車更容易發生自燃，或是確定事故發生後更容易起火的直接性證據，就目前電動汽車與火災的自發性做出任何結論還為時過早。但現在唯一能確定的，就是電車在火災上更難處理，因其電池特性讓電解液放熱過程中需要大量冷卻才能將其熄滅。

LMC 汽車（LMC Automotive ）分析師佩切尼克（ Oliver Petschenyk）對此也持相同意見。佩切尼克表示，很難說汽油車或電動車是否更容易起火，對於汽油車來說，常見的火災原因，是排氣接觸後點燃制動液洩漏，和電氣短路所導致的設計故障；電車則因內部電池短路導致熱失控，或是冷卻液洩漏到電池中導致電池短路，但相信未來電池發生故障的可能性會越來越小。

電動車因為其電池特性，讓大火被撲滅時會再度燃燒，消防局也採取相關措施，讓培訓人員接受專門課程，目前將車輛沉浸於水坑內為唯一撲滅措施。

消防部門也曾就電車的特殊性於推特中表示，每當消防員撲滅大火時，車輛就會不斷重新點燃，而燃燒高溫甚至一度超過3000 度， 唯一能確保被徹底撲滅的方法，為將電池徹底浸沒。此外，消防部門更於推特中發布撲滅大火的影片，以此展示所需時間及水量。而根據發布數據顯示，將電車大火徹底撲滅所需時間為一小時及4500加侖的水量。

查姆研究中心（Thatcham Research） 首席技術人員（chief technical officer ）比爾耶爾德 （Richard Billyeald）則表示，隨著時間推移，電車起火的風險可能會降低，目前整體行業正轉著相關災難性事件影響的方向進行研究，而相關起火災情也在穩定下降中。

電動車 汽車 特斯拉

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