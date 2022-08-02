眾院議長波洛西訪台 南加華人認為不致引起戰事

台外交部長吳釗燮(左)2日至松山機場歡迎眾院議長波洛西(右)抵台。(取自台外交部推特)

聯邦眾議院議長波洛西 （Nancy Pelosi）已經抵達台灣，將與台灣領導人蔡英文 會面。雖有人擔心台灣海峽會發生戰事，但南加華人 認為，波洛西訪台，發生戰事的可能性極低，但不排除中方今後會對美國的其他方面採取更嚴厲的反制。

美國華人聯合總會前會長李社潮認為，在中美關係比較緊張之際，波洛西作為政治人物，應盡量以維持國於國之間關係的安定為前提。沒有必要為所謂的口舌之爭，將事態激化到緊繃程度，這關係到國際以及國家之間局勢。而為了中美兩國人民的福祉著想，還是希望和平。從中國政府的立場來看，波洛西訪台跨越了紅線，導致形勢緊張，但不一定會出現戰事，但相信會導致地區不穩定。

社區評論專家劉青則說，中國政府對波洛西訪台，將話說到底了，反制態度非常堅決，到了「破釜沉舟、背水一戰」的態勢。波洛西此次訪台，拜登政府認為是波洛西的個人行為，並非政府作為，所以美國政府是有退路的。現在波洛西確定訪台，就看中國政府如何兌現自己的說法。但劉青認為，形勢高升至激化中美戰事，應不致發生。

深藍人士、有機農耕博士徐仕林認為，蔡英文是利用波洛西訪台來挑釁中國，製造兩個中國假象。但此次波洛西訪台不會有什麼好的結果。但不會因為這次訪台，兩岸及美中之間掀起熱戰，只是造成形勢緊張而已。他認為，蔡英文利用假民調、養網軍來欺騙人民。雖然表面上，波洛西訪台似乎很偏向台灣，其實都是假象，美國其實想賣武器給台灣，且賣的武器都是舊款，零件壞了都無法換新。實際就是榨取台灣老百姓的錢。他相信，中國在不到最緊要關鍵的時候，是不會出兵開戰的。

社區評論專家郭樹人則表示，波洛西2022年4月間就準備訪台，但因故擱置。所以4月就計劃的事情，為什麼8月就不可以訪台？波洛西是立場堅定的人，與中國民運人士有交流。針對波洛西訪台，中國方面必須擺出反制架勢，但只是打打嘴炮，政治人物各取所需，演演戲而已。

洛杉磯台灣人公共事務會（FAPA）前會長吳兆峯說，目前形勢的發展並非波洛西當初所設想的。但從美國方面來說，是具有戰略意義。中國不會因為這件事情與美國打一戰，但從中國軍方一系列軍演來看，是決意要拿與美國親近的「東協」（東南亞國家聯盟）開刀。他認為，中美雙方造勢的可能性大，並展現軍事實力，讓局勢緊張，但導致熱戰的可能性極低。