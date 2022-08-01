洛縣華人密集城市小區 整個康斗郵箱被卸下偷走

僅僅兩分鐘時間，該康斗社區的整個郵箱就被卸下偷走。（何女士提供）

南加 各地近來治安不靖，除了駭人聽聞的搶劫砸店以外，小偷小摸行為也不少。7月30日上午洛杉磯縣華人密集的蒙特利公園 市（Monterey Park）一處小區的居民就發現，康斗的郵箱被竊賊整個從牆上卸下端走，連警方都表示從未聽聞此類事件。

家住蒙特利公園市一處小區的何女士表示，整個事件誇張但卻是真實的。就連報警後，員警來作筆錄，都說他當了快20年員警，頭一次聽說這種事情。她表示，當天是周六7月30日，而且是光天化日早上發生的。根據監控錄像，竊賊大約是10點06分約42秒進來小區，10點08分48秒就溜了。錄像中也可以看到，作案者一共二個人，一個偷，一個望風。僅僅兩分鐘時間，該康斗社區的整個郵箱就被卸下偷走。

何女士說，這個郵箱比較新，2019年才剛安裝上，一套郵箱只有四戶人家。好在周六郵差當時還沒來，裡面就只有二戶鄰居沒有及時拿信，總體來說損失不大。不過小區管理員表示，可能竊賊是把郵箱拿去變賣，因為是鐵質的，可以值幾百元。而失竊信箱價值小，估計警方也不會花什麼精力去抓，除非以後這個賊自己撞到槍口上。

何女士表示，監控圖像中看起來，竊賊像是亞裔 ，淺色皮膚很年輕的一個小夥子。康斗管理員則表示，以後新裝的郵箱會用螺絲釘裝好後，周邊還要塗上強力膠。何女士哭笑不得的表示，塗強力膠真不是開玩笑，因為這個郵箱本來也是釘在牆上的，即便如此都能被取走。

根據何女士提供的影相，該男子穿著黑色帽衫，淺灰色短褲、運動鞋，左腿似乎有紋身。而望風的男子則穿著黑色上衣和黑色長褲。

近來南加郵箱被盜事件頻發，居民的日常重要信件面臨安全隱患，而不少郵件竊賊還會獲得居民個人資訊，在網上售賣。警方提醒，郵件竊賊通常會尋求信用卡或包含個人識別信息的郵件，以用於欺詐相關犯罪。請居民定期檢查郵件，以免成為受害者。