南加部分地區1日有雷暴和閃電 內陸發布山洪警報

位於河濱縣南邊，聖地牙哥縣北邊的華納泉（Warner Springs）8月1日(週一) 和未來幾天的天氣預報。（本報記者翻拍自iPhone手機天氣頻道）

南加州 部分地區 8月1日(週一) 出現雷暴和閃電，雲層和季風濕氣也在該地區徘徊。河濱縣和聖伯納汀諾縣因受到暴風雨襲擊，產生一 到二吋降雨，已經發布山洪警報，直到1日下午3點45分為止。

在內陸地區的任何小溪、溪流、高速公路和地下通道附近，預計會發生山洪，並可能危及生命。官員們說，可能會發生山洪的地方，包括華納泉（Warner Springs）和橡樹林（Oak Grove）之間，以及 Aguanga 和 Cahuilla Indian Reservation 之間的79 號高速公路沿線地區。當局要求居民保持警惕。

洛杉磯和橙縣當天將看到一些雲和微風，最高溫 度為華氏 83 度。接下來的幾天，情況將保持相似。

山谷將出現溫暖的氣溫，1日有大約 20% 的雷暴機率，和華氏 94 度左右的高溫。衝浪者周一將在海灘上看到良好的條件，海浪高達三至六呎，最高可達 76 呎。

週一山區將有 50% 的機率出現高達華氏 80 度的雷暴。沙漠會很熱，達到 97 度，有 20% 的機率出現雷暴。

雖然8月2日週二應該是晴天，但預計雷暴將在4日(周四)之前在某些地區回歸。