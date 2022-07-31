「唐山惡男毆打女子」竟有洛杉磯版 視頻全錄

被害人Stergious和朋友剛在好萊塢慶祝完自己的 26 歲生日，他們在停車場碰到兩名陌生男子。（社交媒體）

洛杉磯 女子斯特吉厄斯（Cynthia Stergious）日前剛慶祝完自己的26歲生日，隨後就在好萊塢 停車場遭遇陌生男子嚴重的暴力襲擊，案發時她躺在地上失去知覺，但對方仍不放過她。手機 視頻捕捉到了這次殘酷的襲擊事件，這名女子現正在康復中。

影音來源：社交媒體 ╱記者邵敏後製

這起惡意襲擊事件發生在7月29日（周五）凌晨，具體地址在 Las Palmas Avenue 和好萊塢大道附近的一個停車場。據洛杉磯警察局 Lee警官說，當日凌晨 2 時 15 分左右，警方接到報案，趕到北 Las Palmas Ave 1700 號案發現場，當他們發現這名受害者時，她的臉部已受到明顯傷害。

根據福斯電視台（Fox 11）引用警方說法，現場目擊證人稱這名女子在與兩名男子爭吵，其中一名男子拳打腳踢她的臉。 在襲擊發生之前，這名女子似乎也在與其他人爭吵。

被害女子斯特吉厄斯則向福斯電視台表示，她出去慶祝她的生日，當她和女友準備離開俱樂部時，一群男人不讓她們離開，這些男人並騷擾她的朋友，於是爭吵開始了，其中一個男人下了車，開始罵她們。斯特吉厄斯說，她從那裡開始拿出手機打算錄影，但還沒等她轉身，就被擊中了。

「我不明白怎麼會有人這麼殘忍。」斯特吉厄斯的臉部和身體遭受多次襲擊，「我這裡縫了幾針，說話有點痛，腿上還有瘀傷，發生這樣的事實在太可怕。」

據她表示，案發當晚，她和朋友剛在好萊塢 Revel Lounge 慶祝完她的 26 歲生日，當他們走回街對面的停車場準備開車離去時，有兩名男子在車庫裡走了過來。 斯特吉厄斯回憶說： 「一開始我們和對方交流了幾句，但不知道說到哪句時，他們就突然擊中我朋友的頭部。」

這位 26 歲的女子繼續回憶說，對方隨後叫自己的名字，她就和兩名男子再說了幾句，很快對方就開始攻打她，斯特吉厄斯說她的大腦一片空白，「我只記得自己被撞倒了，有個男的反復用拳頭打我的臉，那時我已經失去知覺。」

現場拍攝的一段襲擊視頻記錄了男子攻打斯特吉厄斯的畫面，並被分享到社交媒體上。視頻顯示，一群人聚集在停車場裡，被害人的朋友要求男子停下來，但襲擊仍在繼續，被害女子躺在地上，其中一名男子踢了她的頭，但被害人已經失去知覺。在社交媒體帖子中，被害人表示自己並不認識襲擊她的人。

斯特吉厄斯說，案發過程中，一名男子還把她推到一輛車前面，並威脅要開車碾過她的身體，就在那時，她的朋友一把抓住她，並把她從那個位置移開。襲擊發生後，斯特吉厄斯表示她不明白發生的原因，她希望肇事者不要再在這個街頭出現，這樣就不會讓其他女性處於同樣的境地，「我當時已經躺在地上了，男子仍然繼續攻打我，還準備開車碾壓我，他一點都不在乎自己做的事情。」

案發現場停車場的一名工作人員表示，車庫裡有攝像頭，但不清楚是否捕捉到這次襲擊的全過程。目前尚不清楚兩名襲擊者的身分，警方正在調查並尋找視頻中的兩名男子。