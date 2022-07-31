南加倉庫價格不斷上漲 華人業主被迫搬離加州

倉庫示意圖。（Unsplash）

南加州 倉庫價格近年不斷上漲，讓不少華人 倉庫業主苦不堪言，有華人業主走投無路，被迫選擇搬離加州去尋求價格合適的倉庫經營，從而降低倉租費用維持生意。

華人倉庫業主王先生經營外貿業務多年，自己在國內有工廠，因為業務需求兩年前在洛杉磯縣工業市（City of industry）租下一個海外倉來做貨物的中轉。他表示，本來在工業市有兩萬呎的倉庫，當年按照每個月平均一呎一元，涵蓋地稅和管理費用等，簽了兩年合同。年初時合同到期了，本來有計劃續租，結果房東「坐地抬價」要求按照每個月一呎1.7元續租，並且每年租金 遞增率（Rent escalations）從原來每年3%漲到5%。他雖然知道疫情期間海外倉價格上漲，但是沒想到能漲如此多，而且房東說有大把人等著租下這個倉庫，還是考慮到多年租賃關係才給了他這樣的優惠價格。

王先生說，本來倉庫租賃就會每年租金遞增，這兩年因疫情影響，他的外貿生意本來行情就不好，勉強維持著海外倉業務，加之海運滯緩，自己的貨物都進不來美國，大大影響了發貨效率，簡直就是雪上加霜。而且通貨膨漲，加州人工薪水較高，按照這樣的價格，自己的供應鏈算上物流倉儲開銷，基本就沒什麼利潤可言。

無奈之下，王先生只能另求其它倉庫的選擇，誰知看了一圈，週邊的閒置倉庫本來就少，價格也都是水漲船高，根本沒有合適的選擇。王先生表示，海外倉本來就算是重資產，合約一簽就是兩三年，而且一般都是押三付一，這樣下去生意完全沒法做。

王先生再三考慮，通過朋友引薦，決定把倉庫搬到德州休士頓，那裡也靠近港口，倉儲業發展也不錯，最重要的是倉租價格只要每月每呎0.6元，大大降低了投資成本，而且每年租金遞增率也較低，人工價格也相對比洛杉磯低很多。

不過王先生表示，搬倉庫的成本比較高，需要花費一到兩個月左右時間，並且多年僱用的員工也是常年生活在洛杉磯，肯定不願意一起過來，這也是讓人頭痛的地方。原來的員工已經熟悉了一切工作流程，現在重新招一批新的員工也需要花費大量時間和精力，這一趟下來也是花了血本。但是為了長期運營的考慮，索性長痛不如短痛，把自己的業務重心轉向德州。

王先生說，海外倉現下是市場的剛需，從業者選擇地區時要根據自己的需求來決定。因為南加地區靠近港口，而且海運費用相對便宜，加之交通要道是很多卡車司機的必經之路，因而深受企業主青睞。但是隨之面臨的問題就是倉庫租金的居高不下，從業者需要根據自身的供應鏈，從物流、倉儲、人工、管理等多方面，精打細算選擇最合適自己的倉庫。

當下南加地區的倉庫仍處於高需求階段，放出來的新倉庫也是搶手貨，華人業主在這場優勝劣汰的競爭中博弈，至於誰能笑到最後，比拼的可能就是誰手上的「子彈」更加充足了。