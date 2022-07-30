世華婦女會電商網路行銷講座 分享快速拓展業務實戰經驗

世界華人工商婦女企管協會南加州分會30日再次舉辦「電子商務及網路行銷」講座，邀請電商創業成功人士分享中小企業老闆們如何利用網路媒體平台，接觸傳統行業無法涉獵的網路族群，突破地緣和國界限制，快速拓展業務等電商趨勢和實戰經驗。（記者楊青／攝影）

世界華人工商婦女企管協會南加州分會30日再次舉辦「電子商務及網路行銷」講座，邀請電商 創業成功人士分享中小企業老闆們如何利用網路媒體平台，接觸傳統行業無法涉獵的網路族群，突破地緣和國界限制，快速拓展業務等電商趨勢和實戰經驗，聽眾爆滿。

Cybertegic執行長James Hsieh、 Sunlite Industrial公司負責人Carl Hsu擔任主講，世界華人工商婦女企管協會南加州分會會長裴映棋、監事長江瑞瀛、召集人游蕙綾、總幹事楊士慧、創會會長陳玲華等參加講座，洛杉磯台灣貿易中心主任林鳳珠、駐洛杉磯臺北經濟文化辦事處副組長殷煜琪、聖蓋博市長丁言愉等到場支持。

12歲從台灣來美，爾灣加大和南加大 畢業後，James Hsieh在雀巢等企業工作多年後自己創業。他表示，利用YouTube、Instagram、Facebook營建流量並將流量轉變成爲正真客戶，是電商成功的趨勢。尤其是疫情期間，電商每年以20%以上的速度成長，許多傳統實體店購買的客人紛紛轉向電商消費，而且越來越多人在手機上購買。

James Hsieh表示，美國的零售電商中，39.5%通過亞馬遜 銷售商品，31%從自己網站上出貨。而作爲最大電商的亞馬遜，目前也正面臨沃爾瑪超市（Walmart）窮追不捨。因此，小型電商和供應商如何分配資金，在誰的平台上投放廣告非常重要。

据統計，近年亞馬遜銷售最多的是電器，其次是衣服、鞋子珠寶以及厨房和家庭產品。沃爾瑪超市則計劃2023年在日用消費品電商銷售方面與亞馬遜大戰一場。

James Hsieh同時提醒亞馬遜正在推動聲音服務的趨勢，所以小型電商在製作自己的網站時，應注意對接，精準的廣告是戰勝對手的關鍵。他表示，電商競爭激烈，全頻道推展產品非常重要。比如臉書和油管最大量的使用者是1965至80年群體，1981至95群體最喜歡的臉書、抖音和油管和IG，1996年至2012年群體則愛抖音和IG，在瞭解消費族群之後，設定廣告表達信息，給出明顯的優惠，都是讓消費者決定消費的要素。

James Hsieh特別提醒谷歌網站排名SEO的重要性，如果能夠上谷歌排名，銷售將事半功倍，但新創電商要登上排名通常至少要一年的持續累積，做得越久收穫越多。

此外，yelp也是不錯的廣告平台，尤其是餐館、水電工、房地產、法律咨詢等服務行業，尤其是有店面的服務行業，都可以利用該平台獲得很多生意。

也是小留學生來美的Carl Hsu，當天分享了他本人如何三年内在亞馬遜從零開始到千萬美金銷售的成功經驗。他認爲，讓優質廠商支持電子商務是成功的秘訣。

Carl Hsu表示，台灣和中國的生意因疫情閉鎖被世界冷落兩年，對電商是很好的機會，後疫情時代的電商，同樣大有所爲。他認爲，每種產品都有開發的空間，網路銷售成功第一要素是買對產品，產品物美價廉有特色，非常重要。他本人就主打專利即將過期的體育用品和學生用品，銷售始料未及。