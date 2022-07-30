台美小姐選拔賽 十佳麗脫穎而出

2022台美小姐選拔賽十佳麗脫穎而出。（記者張庭瑜／攝影）

2022年台美小姐選美7月30日登場，10位入圍 的佳麗才藝雙全各有專長。在主辦方台灣會館召開的記者會上，佳麗們分享感言，皆以身為台美人及台美社區感到自豪。總決賽將於8月6日（周六）晚在聖蓋博 （ San Gabriel）市希爾頓酒店（Hilton）進行。

在經過前期激烈的報名選拔賽後，主辦方選出十位佳麗，參加七周課程全方位培訓。課程包括文化、歷史、化妝、造型、走秀、自我形象及演講課程。這次文化課程選用茶作為主題，引領佳麗們了解台灣茶文化以及與台灣密不可分的文化紐帶。

當天出席台美小姐選美比賽發布會的僑領，有台灣會館董事長陳柏宇、秘書長吳兆峯、董事冉瑞宜、楊悅英、葉俊麟等人。陳柏宇表示，很高興能再度舉辦台美小姐選拔賽，也希望能藉著這個活動把台美人社區及年輕一輩的向心力凝聚起來，也祝福他們能在決賽中有很好的表現。

台美小姐總召集人楊悅英表示，今年報名人數特別多，而現今所挑選出來的佳麗們，都是評委們認為有特點有潛力，其中三人正在高中就讀，還有一位在職人士是火箭工程師，更在參選時對評委們表明了自身對台美社區的熱愛，以及希望想為社區回饋貢獻的心情。

參選佳麗表示高欣怡希望，未來能與參賽者一起投入更多的社會公益，為台美人社區做更多的事情，提升台灣人在美國的能見度。

台美小姐自2000年開辦以來，中間曾因疫情 影響停辦兩年，今年始恢復舉辦。報名人數比往年更多，其中不乏外形條件佳、內在學問好的參賽者，評委們精挑細選、全面衡量後，終於有十位佳麗脫穎而出，挺進８月６日晚６時舉行的總決賽。