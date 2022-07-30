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洛杉磯兩大健康保險送出3000書包和新鮮食物

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
許多華人民眾帶著孩子來領取書包（記者朱敏梓／攝影）
許多華人民眾帶著孩子來領取書包（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯護理健康計劃（L.A. Care Health Plan）和加州藍盾健康保險（Blue Shield of California Promise Health Plan）7月29日在東洛杉磯學院前分發免費書包和食物包，總共發出了3000個免費書包。民眾通過得來速（drive-thru）方式或選擇步行排隊領取。書包裡裝滿了必備的學習用品，食物袋中有新鮮的蔬菜、餅乾還有魚肉和雞肉罐頭。活動從當天上午十點開始至下午兩點結束，現場氣氛熱烈。

當天來到活動現場的民眾，都可以領取免費的書包和食物袋，沒有任何門檻。節目剛開始就已經排起長隊，其中不乏許多華人身影。居住在蒙市的方女士表示，這個活動是從孩子學校的家長群得知的，她覺得很有意義，可以幫助到許多有孩子的家庭。她一早就帶著兩個孩子來排隊，孩子的不少同學也來到了活動現場。

L.A. Care 首席執行官 John Baackes表示，越來越多的家庭感受到從超市到加油站的通脹壓力，他很高興能夠幫助減輕一些學生家庭邁入新學年的成本。家庭應該重視入學準備，不能省略掉這些必備的學習用品。

加州藍盾健康保險首席執行官 James Cruz認為， 希望受到通貨膨脹影響的家庭感到安心，藍盾健康保險為洛杉磯縣的學生提供背包、食物和其他必要的學習用品，幫助他們在新學年取得成功。

當下正值美國面臨著史無前例的通貨膨脹，給家庭帶來了更大的經濟壓力，許多消費品的價格以四年來最快的同比速度增長。L.A. Care 和 Blue Shield認識到，對於低收入社區來說，這是一個特別困難的時期，返校活動就是兩個健保公司攜手為社區做出的奉獻。L.A. Care 和 Blue Shield 從7 月 9 日開始，至 8 月 13 日在洛杉磯縣各地，包括在聯合運營的社區資源中心，舉行「免費書包活動」。11 場活動中有 6 場還將提供免費食物袋，總計將為洛杉磯縣從幼兒園到大學的學生們，分發多達 3萬3000 個裝滿學習用品的免費背包。這是連續第三年舉辦該項背包系列活動。

接下來洛杉磯護理健康計劃和加州藍盾健康保險還將在艾爾蒙地高中（El Monte High School）、洛杉磯韓國城(Koreatown)、英格伍（Inglewood )、諾瓦克（Norwalk ）等地的社區資源中心舉辦系列活動。L.A. Care 和 Blue Shield 社區資源中心還提供一系列免費課程、計劃和服務，旨在改善其成員和周邊社區的健康和福祉，包括解決家庭需求。有關活動資訊和更多信息，請訪問 activehealthyinformed.org。

免費食品包中有新鮮的蔬菜和肉罐頭。（記者朱敏梓／攝影）
免費食品包中有新鮮的蔬菜和肉罐頭。（記者朱敏梓／攝影）
29日早上10點，活動現場就排起了長隊。（記者朱敏梓／攝影）
29日早上10點，活動現場就排起了長隊。（記者朱敏梓／攝影）
民眾可以通過「得來速」領取物品，工作人員將物品貼心放在後備箱中。（記者朱敏梓／攝...
民眾可以通過「得來速」領取物品，工作人員將物品貼心放在後備箱中。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯 保險 加州

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