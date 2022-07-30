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慈濟兒童夏令營落幕 孩童直呼好好玩

記者張庭瑜/核桃市報導
兒童話劇表演宣傳吃素的好處。（記者張庭瑜／攝影）
兒童話劇表演宣傳吃素的好處。（記者張庭瑜／攝影）

慈濟兒童夏令營活動於7月29日圓滿落幕，以環保、孝順、禮貌為主題，帶領兒童由環保、惜福為中心點，培育孩子從生活多方面實地學習、體驗，並培養中文應對能力。

為期八週的課程中，除了提供孩童們品格及雙語教學外，更以實踐作為主軸，讓孩子親身體驗製作環保酵及觀察植物的生長，不但對節約用水有更深刻的體驗之外，更能珍惜盤中餐「粒粒皆辛苦」。

家長周埃德溫（ Edwin chow）表示，朋友的孩子參加慈濟位於蒙羅維亞（Monrovia）的小學後，便向他極力推薦。他在考量到營隊能同時兼顧中英文的雙語教學後便把孩子送來，孩子參加營隊後在多方面有所成長感到十分開心，如果明年工作允許會再送孩子來參加。

參與的小朋友哈代（Hardey）則開心的表示，夏令營十分好玩，明年想再次參加。

家長鮑琳表示，自己的小孩於慈濟學前班就讀才接觸到夏令營資訊，在參與營隊的過程中發現孩子變得十分積極主動，在家務事上都會主動上前詢問。

營隊梁老師（Adelaide Leung）表示，營隊同時也推行素食活動以減低碳排放及減少動物的傷害，所以孩子在營隊中不但在飲食有一定的均衡調理，也在品格、體能等全面發展。

  慈濟夏令營活動迄今已連續舉辦了七年。慈濟教育志業基金會執行長李瓊薰表示，除了2020年受到疫情影響改為線上舉辦外，實體營隊都受到許多家長的肯定與支持，今年度的活動共有160位孩子報名參加，因為營隊的人文及品格教育很有特點，讓家長們都一傳十、十傳百的爭先報名，在4月初開放報名後，短短幾週已全數額滿。 

慈濟教育志業基金會執行長李瓊薰致詞。（記者張庭瑜／攝影）
慈濟教育志業基金會執行長李瓊薰致詞。（記者張庭瑜／攝影）
慈濟兒童夏令營兒童展示學習成果。（記者張庭瑜／攝影）
慈濟兒童夏令營兒童展示學習成果。（記者張庭瑜／攝影）

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