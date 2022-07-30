台灣事業鉅子吳修齊紀念講座8月7日世報大樓登場

台灣著名企業家慈善家吳修齊。（資料圖片）

南加州 成功大學校友會與世界日報 聯合舉辦舉辦「台灣事業鉅子——吳修齊先生紀念講座」，將於8月7日在蒙特利公園市（Monterey Park）的世界日報大樓舉行，緬懷他生前對於社會及公益的重要貢獻。

白手起家創建南紡

吳修齊為家中的長子，於1913年出生於現今的台南市學甲區，國小畢業後輟學就業，16歲入職台南最大的新復興布莊，此後便與紡織業節下不解之緣。此初於新復興布莊擔任學徒時因日文流利深得老闆重用，在兩年內時間升職便為掌櫃直至結婚才自行創業，成立新和興布行，也是在這段時間內奠定下他未來成立台南紡織公司（簡稱南紡）的深厚基礎。

吳修齊成立的新和興布行，10年後因第二次世界大戰開打曾一度歇業，直至情勢緩解便重操舊業建立三興行，經營從中國大陸進口紗布到台灣的生意。在生意穩定後的10年，也就是1955年與吳三連、侯雨利等人聯合創立了南紡，三人也成為了廣為後世所知的「台南幫」。

台南商幫近代工業先驅

台南幫起源於台灣日治時期，主要成員皆來自於台灣台南的北門、學甲、佳里、西港、北門、七股與將軍區等七個鄰近區域，為台南最大商幫之一，吳修齊則為創始成員之一，後期許多成員皆為新復發布莊學徒出身而後發跡。台南幫雖有幫字在內，與黑幫社會其實皆無關聯，當時許多商人皆以血親、姻親及鄉親等方式，建立連結成立幫會，目前台南幫旗下的企業有南紡、統一、太子建設、環球水泥、佳和實業等企業。

捐資興學功在台南

自吳修齊與台南幫成立南紡後，對其故鄉台南的貢獻功若丘山，期間曾成立私立南台工業技藝專科學校（現為南台科技大學），幫助多所學校及台南市區建立多座禮堂、涼亭及陸橋，而後因感念成立「吳修齊紀念雙親文教公益基金會」，並持續性的幫多所機構及學校建設大樓及其所需，包括於成功大學捐助新台幣一億五千萬元台幣興建「修齊大樓」（現為成大文學院大樓）。

身為台南囝仔的吳修齊，於事業發跡後幫助其母縣建立起不少大樓及基本設施，其貢獻之大更於1997年榮獲成功大學頒發名譽博士學位，許多校友對這位企業家不僅充滿感激之情，更對其白手起家的精神十分敬佩。這次將於8月7日舉行的紀念講座由南加 州成功大學校友會舉辦，期間分享吳修齊從台南窮苦小城鎮白手起家，成功創業的經驗及觀點，除了緬懷他的貢獻，也作為勉勵在美華裔新生代效法的典範。講座將於8月7日（週日）下午2時至4時於蒙市世界日報四樓文化藝廊舉行。

直播鏈接：https://youtu.be/bFYZ5GREOPg

直播時間：美西時間8月7日2PM-4PM；美東時間8月7日5PM-7PM

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