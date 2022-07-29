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南加男去賭城試手氣 高溫下寵物犬鎖車內2小時被捕

賭城訊
一個南加州居民去拉斯維加賭博，高溫天氣將一隻哈士奇幼崽鎖在車內約兩小時後被捕。（賭城警方推特）
一個南加州居民去拉斯維加賭博，高溫天氣將一隻哈士奇幼崽鎖在車內約兩小時後被捕。（賭城警方推特）

一名南加州男子近日去賭城（Las Vegas）賭博時，將一隻三歲大的哈士奇幼崽鎖在車內約兩小時，並將狗嘴貼上膠帶。當時車內沒開空調，窗門緊閉，室外溫度達到了華氏113度。

事情發生在本月20日下午約3時，當時哈士奇幼崽被鎖在一輛奔馳SUV車內，車子停在Bellagio酒店天台停車場。有民眾發現了該車內有一隻哈士奇幼崽，嘴上還被貼了膠帶，沒有食物和水，隨即報告保安人員，保安從汽車天窗救出哈士奇並報警。

賭城警方公佈的該事件的視頻顯示，被解救的哈士奇幼崽在一輛汽車的後座。之後有一名男子走來，警方在確定他就是事主後，以虐待動物罪逮捕。

該名男子是50歲的南加州新港灘（Newport Beach）Corona Del Mar居民。哈士奇幼崽目前已被送去動物管理局治療。

將動物或人鎖在車內是很危險的，不管是否開著車窗。根據美國保護動物協會的資料，在室外溫度85度的情況下，車內溫度可達120度。

加州和內華達州都有禁止在高溫天氣將動物留在汽車內的相關法律。加州法律還規定，好心人在危急情況下，通過必要手段將困在車內的動物救出，不用承擔後果。

加州 汽車 南加

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