爾灣加大台灣成大簽交流協議 首批9人獲華語獎學金
為促進國際學術交流、培養新一代的世界公民，加州大學爾灣分校（UCI）與台灣成功大學28日下午以實體結合線上會議方式，正式宣佈校對校交流合作協議，定期互派學者及學生交流、研習。首批獲「台灣優華語獎學金」的九位爾灣加大學生，已於6月中旬抵達成功大學，展開為期十週的密集華語文學習課程。
爾灣加大執行副校長史登（Hal Stern）表示，爾灣加大現有近300位來自台灣的學生，其中就讀大學部168人，碩士班79人，博士生47人。在新冠疫情之前，爾灣加大每年至少有600名學生前往世界各地高等學府研習，目前交換學生人數正在逐步恢復中，他特別感謝促成該校與成功大學合作的洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境及台裔企業家楊信，提供兩校交換學生及學者的獎學金。
成功大學校長蘇慧貞指出，成功大學致力於促進國際學術合作，是台灣各大學中外籍學生人數最多的大學，每年約 3300 名國際學生在成大進行短期交流或長期攻讀學位。台南也是台灣400年前第一個擁抱世界文化的古都，兼具多元與創新的特色。高等教育的價值在於培養未來的領導人，語文學習如果能配合在地的文化互動經驗，更有助於提升年輕一代的世界觀，期待成功大學與爾灣加大以此為基礎，繼續擴大合作與交流。
由爾灣加大東亞系中文組組長謝若玫率領的九名大學生，目前正在成功大學進行密集華語文培訓，從成功大學華語中心提供的短片中，可看到學生們除了上課之外，還參加了書法、國畫、國術、太極拳等文化課程，並在成功大學安排下參訪台南一中，與雙語實驗班學生交流，了解當地中、小學雙語教學現況。大學生利用假日，與接待家庭遊覽安平古堡、天后宮及安平樹屋，品嚐台南美食，對當地濃郁的人情味及歷史文化留下深刻的印象。
在爾灣加大舉行的視訊會議中，現場出席包括洛杉磯台北經文辦事處處長黃敏境、教育組長藍先茜、新聞組長王冠惠、政治組副組長陳碩廷、教育組秘書潘惠珍、爾灣加大主管國際學術交流事務的Victoria Jones、人文學院院長Tyrus Miller、人文學院副院長及歷史系教授陳勇、東亞系系主任胡纓等人。線上參加會議的還有楊信家族基金會董事長楊信、成功大學國際長王筱雯、副國際長林建宏、華語中心主任高實玫等人。
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