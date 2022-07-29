長堤警官涉另案偽證 襲警案囚犯判刑39年服刑12年獲釋

長堤市警察局。(LBPD)

一位早先因被指控在追捕中襲擊警察 而被判刑39年的男子，在獄中度過12年後於28日（本周四）獲釋。原因是此案中原來被稱受到攻擊的警官，在另一起案件中因做偽證而被捕，導致此案件重新審理。

據法庭記錄顯示，現年34歲的Miguel Vargas於2010年被捕，已在獄中度過了12年。據當時長堤 市警局（LBPD）的Dedier Reyes警官在法庭上作證，在追捕過程中Vargas正在掏槍。但據調查，這把槍從未開過，且Reyes也並未指控Vargas用槍頭對準他。但最終，Vargas還是因襲擊警察和非法持有槍枝而被判刑。

但是該案在去年底受到質疑，起因是檢察官 指控Reyes和另一名長堤警察 David Salcedo在一起槍枝尋回案件中撒謊，導致無辜的人被捕及短暫拘留，因此被指控做偽證。Reyes的被捕迫使洛縣檢察官開始重新審查之前與其相關案件的合理性。

因此，洛杉磯地方檢察官辦公室要求法庭對已在獄中度過12年的Vargas重新審判，並撤銷其襲警罪名。

Vargas的律師Matthew Kaestner说，「我欣喜若狂。」並稱，這位警官原本就不該向Vargas背部開槍，還誆稱Vargas有襲警行為。如今，Vargas終於沉冤昭雪。

Reyes案件成為洛杉磯縣檢察官審查警察執法失誤或偏見執法的最新標誌性事件。Vargas出獄後將被送至「重回社會」項目受訓，該項目專門幫助在暴力事件的受害者和有過監禁經驗的人，讓他們重返工作並從之前的創傷陰影中走出來。