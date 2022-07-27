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南加男子搶民宅後劫車 為逃追捕連撞多車 視頻全錄

記者邵敏／河濱綜合報導
嫌犯在高速公路上未能翻過另一堵高大的障礙牆。（警局）
嫌犯在高速公路上未能翻過另一堵高大的障礙牆。（警局）

南加內陸河濱縣（Riverside County)本周發生搶劫案件，嫌疑男子闖入兩處住宅實施搶劫，之後再劫持一輛亞馬遜的送貨車。案發後，警方對嫌犯進行抓捕，嫌疑男子開車瘋狂逃竄，先後撞上其他多部車輛，最後他在高速路上下車，翻身爬過障礙牆，隻身穿梭在往來的車輛中。視頻記錄了追捕過程，場面十分驚險。

影音來源：河濱警局 ╱記者邵敏後製

河濱警察局在新聞稿中表示，7 月 25 日（周一）下午 5 時 18 分左右，警局接到報案，稱在Atlanta Avenue 2900 街區的移動房屋公園發生兩起入室搶劫案。警方趕到案發現場，得知嫌疑人已劫持一輛亞馬遜送貨車逃離現場。在與亞馬遜司機取得聯繫後，警察通過 GPS 追踪系統，在 Arlington 和 Victoria 大道附近發現這部被盜貨車。

根據新聞稿的陳述，嫌犯並沒有向警察讓步，他繼續瘋狂逃竄，穿過城市街道，駛向 60 號高速公路。警局在臉書（Facebook）上發布的視頻顯示，嫌疑男子最先在馬丁路德金大道（Martin Luther King Boulevard）和 Canyon Crest Drive 交叉口附近撞上一輛汽車，隨後很快駛入高速公路。在高速公路逃亡的過程中，這部車先後與其他三輛車相撞。視頻顯示，其中有一輛汽車被撞得在原地打轉，車身損傷十分嚴重。

最終，這部被搶的亞馬遜車在Day Street以西撞到另一部車，導致貨車失靈，停靠在高速公路障礙牆旁邊。視頻清楚地看到，這名司機迅速下車，他縱身翻過面前的這堵牆，步行穿過高速公路的西行車道逃跑，但他因未能翻過另一堵高大的障礙牆，不得不返迴路邊，舉手投降被捕。

嫌疑人被確認為32 歲的 Quintin Jamall Larks，拉斯維加斯人。警局稱， Larks因涉嫌謀殺未遂、入室搶劫、劫車、使用致命武器襲擊、逃避警察抓捕、以及涉嫌在毒品影響下駕駛造成傷害而被起訴，目前被關押在 Robert Presley拘留中心，保釋金100萬。

據悉，被嫌疑人襲擊、搶劫的受害者，都沒有受到嚴重傷害，但是他在逃跑過程中對幾輛汽車造成重大損害，被撞司機有無受傷還不得知。

嫌犯在高速公路下車，縱身翻過面前的這堵牆。（警局）
嫌犯在高速公路下車，縱身翻過面前的這堵牆。（警局）
嫌疑人被確認為32 歲的 Quintin Jamall Larks。（警局）
嫌疑人被確認為32 歲的 Quintin Jamall Larks。（警局）
嫌犯舉手投降後被捕。（警局）
嫌犯舉手投降後被捕。（警局）
嫌疑男子開車瘋狂逃竄，先後撞上其他多部車輛。（警局）
嫌疑男子開車瘋狂逃竄，先後撞上其他多部車輛。（警局）

警察 亞馬遜 汽車

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