南加內陸八歲孩童遭槍擊傷重 警籲協尋嫌犯線索

內陸一名八歲孩童遭槍擊傷勢嚴重。（警方提供）

南加 內陸日前發生兩起槍擊 案，聖伯納汀諾市（San Bernardino）一名八歲孩童遭槍擊，傷勢嚴重。厄浦蘭市（Upland）槍擊案導致一名23歲男子死亡。警方呼籲民眾提供嫌犯線索。

警方表示，槍擊案發生在上周五（7月22日）晚近9時，位於北Herrington街1300號街區，現場共有兩名傷者，其中一名傷者是八歲孩童，危及生命。目前警方尚未披露進一步細節。另一名傷者生命無礙。

槍擊嫌犯逃離現場，作案動機不明，警方獲得線索很有限，呼籲知情者提供嫌犯線索，可致電聖伯納汀諾市警局警探909-388-4851。

另一起槍擊案發生在厄浦蘭市，案發在7月24日（周日）凌晨1時，一名23歲男子遭槍擊死亡，另一傷者送醫。槍擊案發生在市區臨近山麓大道與北Mulberry街交匯處。

厄浦蘭市警方表示，急救人員接到報警到達現場，兩名傷者送醫，其中23歲男子傷勢嚴重死亡。另一傷者情況穩定。無嫌犯進一步消息。槍擊原因可能與幫派 有關。

據槍擊案現場視頻顯示，一輛轎車停在案發現場附近路中間，部分撞擊碎片散落地上。警方說，案發生在一家水菸休息室前，一名受害者遭槍擊後試圖從轎車內逃脫，但駕駛遭槍擊後車輛失控撞擊到路中間護欄。警方呼籲有目擊者提供案件進一步線索，可致電厄浦蘭市警局909-946-7624轉2609。