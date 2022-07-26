南加同條餐廳街上的2家亞裔餐廳為何獨遭洗劫？

小偷闖入餐廳，盜走現金、手機等財物，留下滿地破碎的玻璃。（KTLA5）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）高地（Highland）購物中心的餐廳成為小偷的目標，7月24日，同一條街上兩家亞裔 經營的餐廳接連被洗劫，盜賊偷走現金和手機 等財物。兩家店之間還有眾多餐廳，盜賊為何只選擇亞裔餐廳？但警方認為並非仇恨犯罪。

影音來源：監控視頻 ╱記者邵敏後製

Paul Thongphanith 是高地購物中心 Thai Spoon 泰國餐廳的老闆，據他陳述，24日（周日）凌晨 4 時 30 分左右，小偷闖入餐廳，盜走約 600 元現金，留下滿地破碎的玻璃。 Thongphanith表示，「盜賊拿走了我們店的收銀機，然後衝進辦公室去拿裡面的東西。」

監控視頻捕捉到了這兩名破門而入的盜賊，錄像顯示，兩名竊賊在第一家餐廳得手後，就從靠近地面的窗戶先後爬出。他們很快沿著七扇門來到 Pho T and T 越南 店，這是一家家族經營的餐廳。業主 Ronald Pham. Ronald 表示，當母親周日早上打電話告訴他餐廳失竊時，他的心都沉了下去，「母親說，我們被搶劫了，他們進來砸門，從收銀機裡偷錢，把我們的一些文件檔案都弄得一團糟。」

Pham 指出，竊賊拿走約 600 元現金，以及兩部用於接單的手機。周末發生的入室盜竊案迫使這家越南餐廳關閉，一家人都在考慮下一步該怎麼做。 Pham 說，這是餐廳六年來第一次成為小偷行竊目標。而對於 Thongphanith 和他的餐廳來說，這次失竊並非第一次，但是最糟糕的一次。

聖伯納汀諾縣警局正在調查這些盜竊案件，官員表示，兩名嫌犯作案時穿著白色連帽運動衫，戴著口罩。

現在，兩家失竊的餐廳業主都在考慮增加安全攝像頭和鋼門。 Pham表示很慶幸沒有人因此受傷，「但現在必須要好好考慮我們能做些什麼，防止今後的盜賊闖入事件，我們要事先做好準備。」

當局表示，儘管這兩家餐廳都是亞裔家庭擁有，但據信盜竊案並非仇恨犯罪。案發所在地棕櫚街（ Palm Avenue） 購物中心有多家餐廳，在這兩家被竊的餐廳之間，還有多家其他倖免於難的餐廳，小偷究竟是有目的性挑選了這兩家，還是隨機選擇？背後的原因目前還不能得知。