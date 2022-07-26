兆彩8億3000萬史上第三高　南加華人趕搭發財車

超過100天連續28期落花無主的兆彩（Mega Millions）頭獎，至26日午後累積衝破8億3000萬元，到達歷史第三高位，華洋民眾在當晚8時開獎之前衝刺購買，最後一分鐘爭試手氣。（記者楊青／攝影）

超過100天連續28期落花無主的兆彩（Mega Millions）頭獎，至26日午後累積衝破8億3000萬元，到達歷史第三高位，華洋民眾在當晚8時開獎之前衝刺購買，最後一分鐘爭試手氣，各地彩票銷售量再度爆升。

兆彩頭獎在22日以6億6000萬元躍居歷史第三高位之後，過去三天内繼續暴漲1億7000萬元，平均每天增加超過5000萬元，增速幾乎是平常的兩倍。雖然此次高達九位數的頭獎中獎機率為1：302,500,000，但這個微乎其微的機率，並不能阻擋聖蓋博谷華裔民眾的參與熱情，「越沒人中獎獎金越高，來試運氣的民眾愈來愈多」，華人 彩券代售業者表示，過去三天，購買兆彩彩票的華人相當多。雖然很多人購買數量不大，但還是比平常多不少，尤其是26日上午和中午，購買彩券的華人絡繹不絕。

從超市到酒瓶，從書店到加油站，購買彩票搏手氣的民眾不斷。聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場（Rancho cucamonga）大華超市26日中午購買彩券的華人接二連三，不少華人在結賬後專門到櫃檯購買彩券。從未購買彩券的新移民張太太表示，她和家人移民來美不久，聽鄰居說彩券頭獎將近10億，特別提前一天買菜，順便買彩券試試手氣，「我知道幾乎是不可能，但萬一呢？」她笑說，總會有人中獎，中獎的人從來不敢相信自己會中獎。

不少華人也在鄰居群、老鄉群、同學群中集資買票試手氣。林女士表示，他們公司的同仁當天一早就集資購買彩券，雖然大家只凑了幾十元，但還是滿懷希望。

根據megamillions.com，今年4月15日開出一輪兆彩頭獎之後，過去100天中頭獎一直沒人中獎，但期間17個州分別有人獲得100萬二獎，這些州包括亞利桑納、阿拉斯加、加州 、德拉瓦、弗羅里達、喬治亞、伊利諾、馬里蘭、麻薩諸塞、新罕布夏、新澤西、紐約、北卡、 俄亥俄、賓夕法尼亞、德州、維吉尼亞。

此外，今年到目前爲止，兆彩頭獎已有四位幸運者，他們分別是1月28日南卡羅來納居民獲得4億2600萬元；3月8日紐約居民獲得1億2800萬元；4月12日明尼蘇達居民獲得1億1000萬元；4月15日田納西居民獲得2000萬元。

根據兆彩官方統計，過去十年中，兆彩頭獎最高獎為15億3700萬元，2018年10月23日在南卡羅來納州售出；第二為10億5000萬元，2021年1月22日在密西根州售出；第三是6億5600萬元，2012年3月30日在堪薩斯、伊利諾和馬里蘭三州同時售出；第四位是6億4800萬元，2013年12月17日在加州和喬治亞州兩州售出；第五位是5億4300萬元，2018年7月24日在加州售出；第六位是5億3600萬元，2016年7月8日在印第安那州售出；第七位是5億3300萬元，2018年3月30日在新澤西州 售出；第八是5億2200萬元，2019年6月7日在加州售出；第九是5億1600萬元，2021年5月21日在賓夕法尼亞州售出；第十是4億5100萬元，2018年1月5日在佛羅里達州售出。