南加華醫英勇護妻 持槍對抗入室武裝搶匪 卻因此事中槍

華人買槍用於家庭防衛，要有基本的訓練且養成良好的習慣 。（本報檔案圖）

南加 一名華人 醫師眼見妻子被歹徒挾持英勇護妻，奈何犯了一個錯誤，導致身中三槍！南加河濱縣河濱市（Riverside）位於Ashton路和Moss路日前發生入室搶劫案件，幾名歹徒在月前一個周日凌晨4時左右，闖入一戶住宅，一名華人醫師為保護妻子受傷。

5月15日周日凌晨4時30分，正是一般人仍在睡眠的時間。但是位於河濱市Moss路的一戶人家卻傳來聲響，有人打破住宅玻璃門進入室內，華人女主人被響聲驚醒，前去查看時和盜賊打了一個照面。男主人擔心妻子受到傷害，拿起家中一把槍希望能嚇走歹徒。但是奈何槍裡面的子彈沒有上膛，其中一名盜賊見他有槍，朝著他的胃部打了三槍，男主人應聲倒地。

這名華人女主人表示，她的錢包裡其實有1000元現金，她本來想給他們破財消災。但盜賊見開槍傷了人，什麼也沒拿就跑了。她覺得丈夫是英雄，因為他保護了自己。

如今該案已經過去兩個多月，這名中彈的華人醫師還未痊癒，仍在康復中。有關人士指出，幸虧這三槍沒有打中要害，不然後果不堪設想。

此案也引發關於民眾自衛方式的討論，究竟男主人是否因為拿出槍，才引發盜賊開槍下狠手？還是因為男主人子彈沒有上膛，才讓主動權變被動？

槍店業者，同時也在亞凱迪亞 （Arcadia）警局擔任義工多年的David劉表示，很多華人客人對槍充滿恐懼感，有一些客人甚至買槍不買子彈，覺得槍只是用來嚇唬人。殊不知如果對方有槍，看你也有槍，會立刻升級為戰鬥模式，因為對方不知道你槍裡有沒有子彈，為了自保甚至會開槍傷人。

他說，槍的目的是用來自衛，沒有子彈的槍何談自衛？雖然加州法律規定家裡的槍要槍彈分離，但是根據實際經驗，緊急的時候根本來不及上子彈，即使熟手上子彈也至少需要一分鐘時間，這一分鐘也許就是生死攸關的一分鐘。曾經有一個客人某天發現院子裡有聲音，想給槍裝子彈，結果裝反了，折騰半天花了20分鐘才裝好，幸虧院子裡只是土狼，如果是歹徒肯定不會等你20分鐘。通常只要槍不出事，如小孩不會把子彈和槍拿到學校，家裡安防會建議子彈上膛，方便隨時使用。遇到危機時合法自衛，屆時到了法庭，法官和警察也不會特別計較槍支存放時是否有子彈上膛的問題。

David劉表示，現在很多人買槍用於家庭防衛，但是要有基本的訓練且養成良好的習慣，並且要熟悉自己的槍，關鍵時候才不會出錯。