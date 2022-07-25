南加河濱縣猴痘病例近一周成倍增至13例 但洛縣仍最多

近一周河濱縣確診或疑似猴痘患者數量成倍增加。（河濱縣公衛局）

南加 內陸河濱縣公衛局25日發布消息，近一周猴痘 確診及疑似病例增至13例，此前，河濱縣公衛局官宣是六例。不過洛杉磯縣仍擁有南加各縣最多的猴痘確診病例，根據加州公共衛生局網站的最新資料，截至7月21日，洛縣共有121例猴痘確診病例；在這個網站上則註明河濱縣共有七例猴痘確診病例。

河濱大學衛生系統發言人阿巴羅（Jose Arballo）表示，所有猴痘患者均為男性，年齡30歲至60歲，是河濱縣東部地區居民。

他表示，河濱縣公衛局從有限供應中，向位於科齊拉谷（Coachella Valley)的多個診所發放了總計116劑猴痘疫苗 ，發放的診所包括DAP Health， Eisenhower Health，以及Borrego Health、RUHS'HIV 診所等。該縣還有猴痘疫苗超過1000劑，每人施打兩劑，可以提供約500人使用。

據悉，該縣自7月19日以來沒再接受過額外猴痘疫苗。縣公衛局正與新的供應商合作，但提供數量非常有限。

據衛生官員表示，若在接觸病毒前或之後不久接種猴痘疫苗，可以有效預防感染。公衛局局長Kim Saruwatari表示，通過有限的共享疫苗，若患者及醫師認為可以的話，希望他們盡可能盡快方便接種疫苗。

同時縣府與社區夥伴密切合作，將兩針疫苗接種者範圍擴大，並盡可能將高危人群納入其中，為患者增設可提供抗猴痘病毒感染藥物Tecovirmat的治療點。公衛局提醒居民，一旦出現猴痘感染症狀，用衣服遮蓋皮疹處，戴口罩，避免與他人皮膚接觸，盡快就醫。