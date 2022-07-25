幾隻孔雀爭風吃醋 求偶過程煞是有趣 視頻全錄

孔雀開屏求偶時，喜歡挪動腳步並轉圈，充分展示自己的美麗。（記者邵敏／攝影）

座落在華人 聚居城市亞凱迪亞 市的洛杉磯縣立植物園 （Los Angeles County Arboretum），因擁有眾多孔雀聞名，被華人們暱稱為孔雀園。華人近日在園裡遊玩時，見到幾隻孔雀爭風吃醋的場景，甚是有趣，並拍攝記錄了整個過程。

視頻來源：記者邵敏

孔雀園門口不遠處的一塊平地上，一幕精彩大戲正在上演。三隻雄孔雀圍繞著兩隻雌孔雀求偶，為吸引異性的目光，其中兩隻雄孔雀同時開屏，他們不時挪動腳步轉圈，充分展示自己美麗的羽毛，並不時發出沙沙的聲音。

一隻雌性孔雀不願捲入這場複雜的感情糾紛，帶著身邊四隻小孔雀準備離去，小孔雀看上去就像是剛出生的小雞，緊跟在媽媽身邊。一家人經過其中一隻開屏孔雀面前時，這隻雄孔雀戀戀不捨地目送他們的離去，並企圖做最後挽留，圍繞著母親和她的孩子轉了半圈。但雌孔雀根本不理會對方的熱烈追求，頭也不回地離開了。

開屏孔雀戀戀不捨地目送心儀者離去，企圖做最後挽留，但雌孔雀沒有領情。（記者邵敏／攝影）

眼睜睜看著心儀的異性從身邊毫不留戀地離開，這隻開屏孔雀接下來的舉止出乎所有人的意料，他求偶不成惱羞成怒，竟然突然轉身，將一肚子怨氣全發洩在另一隻雄孔雀身上。他扇動著開屏的羽毛就像一把大扇子，疾步追趕身邊這位沒有開屏的競爭者，嚇得對方連退多步，很快被逼到另外一個角落。

開屏孔雀爭風吃醋，求偶不成惱羞成怒，驅趕競爭對手。（記者邵敏／攝影）

而就在同一塊平地的另一邊，還有一隻開屏的雄孔雀，正站在另一隻雌孔雀和她的兩個孩子面前，他們看上去就像幸福的一家。突然之前那隻發怒的雄孔雀尖銳地叫了一聲，驚擾了這一家，母親和孩子受到驚嚇後，也準備離開這塊是非之地，無論身邊的異性如何轉圈舞動羽毛挽留，母子三人還是加快了腳步。

兩隻雄孔雀同時追求帶著娃的雌孔雀，其中一隻雄孔雀開屏吸引對方。（記者邵敏／攝影）

第一隻怒氣未消的開屏雄孔雀，這時看到身邊又走過來一名異性，轉眼就見異思遷，開始追求對方，他小心翼翼地緊跟著母子三人，希望能盼來對方回眸一笑，但沒想到，雌孔雀頭也不回地離去。同樣一幕緊接著上演，這隻開屏孔雀再次將怒氣發洩在身邊那隻無辜的雄孔雀身上，他緊追著對方，這一次把對方嚇得直接跳上了台階，快步逃離。

平地上最後只剩下兩隻開屏的雄孔雀，一人守著一個角落，驕傲又寂寞地扇動著美麗的羽毛。