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疫情襲擊洛杉磯國際機場 逾400名員工確診

洛杉磯訊
洛杉磯國際機場工作人員中至少有 400 例確診病例。（TSA官方）
洛杉磯國際機場工作人員中至少有 400 例確診病例。（TSA官方）

據洛杉磯縣公共衛生局， 新冠疫情襲擊洛杉磯國際機場（LAX），美國運輸安全管理局（TSA）和美國航空以及西南航空公司的員工，至少有 400 例確診病例。其中，至少有 220 名 TSA 員工的病毒檢測結果呈陽性。

TSA 員工爆發的疫情，使其成為目前由縣衛生官員監測的最活躍疫情，這些監測記錄了住宅護理設施、工作場所、食品和零售店、無家可歸者服務場所、學校、監獄、執法機構和法院等地的疫情。儘管報告的案件數量很多，但 LAX 和 TSA 官員表示，服務並未因此受到影響。

TSA 發言人丹尼爾·D·貝萊斯 (Daniel D. Velez) 表示，洛杉磯國際機場的安全線沒有受到任何影響，以上週日為例，旅客在機場的最長標準等待時間為 21 分鐘，99% 的旅客能夠在不到 15 分鐘的時間內通過安檢。

TSA 官員指出，工作人員的感染比例通常能夠反映當地的疫情情況。此外，工作人員將繼續遵循聯邦疾病防治中心（CDC）制定的口罩和防疫指南。那些感到不適的員工將被要求待在家裡，等待檢驗報告。

據縣衛生官員稱，除了TSA 工作人員，洛杉磯國際機場的各大航空公司也在經歷確診高峰，以美國航空公司為例，員工中有 154 例確診病例，而在洛杉磯國際機場的1 號航站樓，西南航空公司也出現 28 例員工確診病例。

LAX 發言人斯皮拉博特 (Victoria Spilabotte) 表示，機場的運營仍在正常進行。洛杉磯國際機場仍要求旅客在機場佩戴口罩，但寬鬆的旅行規則意味著許多航空公司不再要求乘客在國內旅行時需要佩戴口罩。例如，美國航空公司、達美航空公司，和西南航空公司在美國境內旅行時不強制要求旅客戴口罩。

洛杉磯國際機場 疫情 口罩

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