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南加河濱加大屍花開花 每七至九年才開花一次

記者啟鉻／河濱綜合報導
河濱加大植物園屍花首次開放。（UCR）
河濱加大植物園屍花首次開放。（UCR）

南加河濱加州大學（UCR）近日最吸引人的，莫過於在校區植物園觀看屍花首次開花；被命名為「Little Miss Stinky」的屍花近日首次開花，吸引眾多民眾觀賞。

屍花於7月23日（周六）深夜，開始展開花莖周圍的苞片，也就是開花，河濱加大植物園為此還進行直播。

據說，這種瀕臨危機的熱帶花卉，每七至九年才開花一次，有時要等待十年才開花，而開花時間很短，只有24-40小時，所以在上周日是開花的繁盛期。至少有千餘人來到植物園溫室觀看，由於人多，需要排隊等候。

河濱加大自然和農業科學學院管理人員及教職員都很興奮，這是植物園少有的景象，一種罕見發臭的植物開花，吸引大批人來欣賞。而往年這個時候，植物園都是少有人光顧。據悉，河濱加大的屍花是2007年從杭庭頓植物園引進，這是自引進後屍花後首次開花。

屍花植物可以長到八呎高，原產自印度尼西亞的蘇門答臘島，據稱，野生屍花僅有一千株。據UCR消息，屍花屬於瀕危植物，有刺鼻臭味，主要是由腐肉蠅或蜣蜋授粉。

UCR植物園周日至周五自早8時至午後2時開放，為方便大家欣賞屍花，工作人員將開放時間延長到午後4時。現場管理嚴格，工作人員可回答提問。欲暸解詳情，可上網www.gardens.ucr.edu。

植物園 加州大學 南加

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