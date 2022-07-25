學生暑期打工收入未達此數 無需繳預扣稅 但要先做此事

專業會計師特別提醒，要預防「身分盜竊」問題。（Getty Images)

2022年報稅 季雖已結束，但民眾也需要早早規劃為明年報稅做準備。總結上半年報稅季，會計師葉俊麟指出，今年報稅中有很多「身分竊盜」問題，國稅局 為此設置了專門的報稅編號，民眾可以申請。另外，施啟祥會計師提醒，暑期打零工的學生如果收入未滿1000元，無需繳納「工資預扣稅」，但要注意和老闆先溝通好。

葉俊麟表示，就民眾自身而言，「一定要提前防範，不要等到事情發生了再補救」，他建議民眾可以訂閱credit bureau，一旦有不正常訊息出現，會發送警告郵件給訂閱者，可以提前防範風險。另一位資深會計師施啟祥也提醒民眾，儘量不要把自己的社安號碼洩露給別人，國稅局不會發郵件或者打電話聯繫納稅人，一般都是寄信。特別需要注意的是，和會計師之間如果有稅務文件的往來，最好不要用電子郵件，比如在需要申請貸款時，問會計師要去年稅表，可以要求會計師用portal系統發送，或者親自去拿，因為電子郵件很容易被駭客攻擊。施啟祥補充，國稅局正在加強保護律師和會計師的信息安全，以此保護大量客戶的資料。

在科技高速發展的今天，葉俊麟表示，政府未來查稅也會越來越嚴格。例如拜登 政府规定Venmo、PayPal和Cash App等支付平台对一年内超过600元的交易，必須向國税局報告，這意味著，2023年的報稅季很多納稅人會收到這些平台寄來的1099-k表。葉俊麟提醒，這一次的規定，讓很多一二十年都沒報房租收入的房東都曝光了，因此對於用於商業途徑的轉帳，納稅人一定要悉數上報。

國稅局還設立3949a表格（information referral），可以檢舉不合法的報稅行為，鼓勵更多人去暴光不正當的稅務行為，這也代表了政府加大監管力度的決心。

施啟祥會計師也表示，如果真的有在做買賣，或者提供有償服務，不要懷著僥倖心理，不過這不包括賠本的生意。他表示，國稅局注重的是「錢從哪裡來」，在註冊venmo的時候，如果只是家庭和朋友之間互相轉帳就沒關係。但如果有多人多次給你轉帳，那就容易引起國稅局的注意，「電子支付是一個時代趨勢，國稅局也希望規範電子化支付」。

對於很多學生暑期打零工，施啟祥會計師提醒，在報稅時，先要確定學生是獨立報稅還是和父母一起報稅，老闆一般會先幫員工繳納預扣稅，但這時候就有個問題，例如只是在奶茶店打個暑期工，通常收入不滿1000元，不需要報稅。但很多孩子父母在年初報稅時會發現，稅已經被預扣了，想要退稅就要申請，但是這通常還需要報稅的成本，例如交付給會計師的費用，算下來往往得不償失。因此，暑期打工前需要提前和老闆溝通，如果收入未滿1000元，就無需繳納「工資預扣稅」。