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南加聖地牙哥男子清晨五點在社區散步時被槍殺

聖地牙哥訊
聖地牙哥男子清晨五點在社區散步時被槍殺。（本報檔案照）
聖地牙哥男子清晨五點在社區散步時被槍殺。（本報檔案照）

聖地牙哥一名 41 歲的男子，7月24日（周日）在當地琳達維斯塔( Linda Vista )一個社區散步時，背部被人開槍中彈身亡。

琳達維斯塔是聖地牙哥大學(University of San Diego)的所在地，被認為是一個治安不錯的社區。

聖地牙哥警局發言人Steve Shebloski說，槍擊事件發生在周日凌晨5點剛過，警方接到電話，報告一名男子倒地。當警察到達烏爾里克街( Ulric Street )2200號街區時，受害者正由一名家庭成員照看。

據悉，這名男子被槍擊時正在該地區散步，至於為何那個時間點在散步等等，警方並未發布更多消息。

Shebloski說，員警們在現場對該名男子執行了救生措施，直到聖地牙哥消防暨救援人員到達並接管。受害者是在凌晨 5 點 25 分在現場被宣布死亡。兇殺案偵探之後被召集到現場進行調查。

Shebloski表示，目前尚沒有嫌疑人的描述。至於死者身份已確認，但他的姓名因尚待通知其家庭主要成員，尚無法公布。警方鼓勵任何了解該起犯罪信息的人，致電兇殺組，電話 619-531-2293 或滅罪熱線 888-580-8477。

聖地牙哥 槍擊 警察

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