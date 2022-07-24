洛市新建大橋民眾爭相前往 一連兩晚被迫關閉

一位滑板博主早先在社交媒體上呼朋引伴參加「暴民集會」（mob sesh），前往新落成的大橋玩滑板。（社交媒體截圖）

洛杉磯 市剛開放的第六街大橋23日晚上，連續第二個晚上被警方關閉。警方表示，第二次關閉是由於「非法活動」。

「這一天開始時，社區居民在橋中間舉著『尊重橋樑』的標語。讓我們聽從（民意）！」警方在推特 上說。據警方稱，第一次關閉是由於交通事故，當時一輛停在禁止停車區的皮卡車被另一輛車撞倒。

到目前為止，超速和佔領街道一直困擾著這條道路，而一些攀爬者和騎自行車的人已經爬過了大橋的安全防護。在早先的事件中，一度有一個人在馬路中間給別人理髮，而交通仍在繼續。KTLA一位記者在現場報導時，有人還在她附近引爆煙花或爆炸物。官員和當地居民擔心可能會出現更多為社交媒體製造的騙局，這可能會鼓勵其他人也違法。

作為回應，警方有時會打擊超速駕駛者並限制進入大橋，鄰居們似乎對此表示支持。另一位洛市居民嘆息人們對待這座橋的方式，「很遺憾，洛杉磯民眾對他們身後發生的工程壯舉沒有更多的自豪感」。

該橋連接了播佑岡（Boyle Heights）和洛杉磯市中心，是一座價值5.88億元，且剛剛落成開放的橋樑。但也正因其嶄新，吸引了一些人呼朋喚友地前來競速賽車 ，在新橋上留下漂移的輪胎印，或是攀爬者爬上橋樑上方的拱型結構，或利用其滑滑板等。