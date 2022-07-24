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南加聖地牙哥傳出小飛機墜毀 1死1重傷

洛杉磯訊
一架飛機在福布魯克（Fallbrook ）機場附近的一個苗圃硬著陸時墜毀，一人當場死亡，另一人被送往醫院，情況危急。 （SIDEO.TV）
一架飛機在福布魯克（Fallbrook ）機場附近的一個苗圃硬著陸時墜毀，一人當場死亡，另一人被送往醫院，情況危急。 （SIDEO.TV）

一架單引擎飛機7月23日（週六）下午，在聖地牙哥縣（San Diego）福布魯克（Fallbrook）機場附近的一個苗圃硬著陸時墜毀，造成一人死亡，另一人重傷。

當地消防局、聖地牙哥縣治安部門、聯邦航空管理局（FAA）和 國家運輸安全委員會（NTSB） 的官員，正在調查這起事故。事故發生在福布魯克機場外橄欖山路 2500 街區的阿特曼工廠苗圃。當地消防局官員在推特上宣布，「我們總共有兩個病人。我們很遺憾地報告一名患者在現場死亡，另一名患者被送往急救中心，情況危急 」。

已經擁有30年飛行經驗，在福布魯克機場工作了15年的飛行員爾倫格魯伯（Michael Ehrengruber）表示，他只知道飛機因硬著陸墜毀。一名目擊者則告訴聖地牙哥縣警局，該架飛機在從福布魯克機場起飛後不久就看到了其墜毀。

不過聖地牙哥縣警局福布魯克分局警官斯克羅金斯（Jason Scroggins ）表示，目前沒有目擊者證明他們是起飛還是降落，但機場認為他們正試圖起飛。

此外，由於福布魯克機場沒有空中塔台，官員們表示他們沒有收到任何「警報狀態」。根據聯邦航空管理局的登記，這架飛機是 1953 年的 T-28機型，由位於奇諾（Chino）的 Mach One Air Charters 擁有。這架飛機的編號是N787AS，是二戰後的訓練飛機，幾十年來一直為海軍和海軍陸戰隊訓練所用。

當地消防區公共信息官崔約翰崔（John Choi，譯音）表示，雖然目前細節有限，但該案仍然對航空界產生影響。 「作為消防部門，我們的心與受此影響的家庭成員同在。飛行員倖存了下來，現在只想為他和他的家人祈禱」。

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