我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

加州主計長候選人陳仁宜答謝支持者盼贏11月決選

工業市訊
今年６月初選拔得頭籌的共和黨加州主計長競選人陳仁宜博士（前排左五）22日晚與助選團隊一起舉辦答謝晚會，盼望贏取11月決選。（主辦單位提供）
今年６月初選拔得頭籌的共和黨加州主計長競選人陳仁宜博士（前排左五）22日晚與助選團隊一起舉辦答謝晚會，盼望贏取11月決選。（主辦單位提供）

今年6月初選得票率拔得頭籌的共和黨加州主計長競選人陳仁宜博士（Dr. Lanhee Chen）22日晚專程南下洛杉磯，與助選團隊一起在工業市舉辦答謝晚會，感謝大家出錢出力鼎力支持，並盼望與支持者繼續攜手挺進贏取11月決選。前加州參議員夏樂柏（Bob Huff）和夫人何美湄、洛杉磯縣政委委員巴格的代表吳忠國、亞凱迪亞市議員競選人李軍等以及多位各界代表出席。

陳仁宜首先表示，若沒有大家的支持，他無法獲得初選成功。然而，11月的決選將是一場更艱巨的選戰，民主黨對手將投入更多資金和人力同他競爭。因此，呼籲大家和他繼續攜手前進，加倍努力，一定可以獲得11月的勝利。陳仁宜表示，很多人説加州是民主黨的天下，共和黨無法在加州生存，但他初選的成績表明，只要眾志成城，共和黨候選人不但可能贏，而且可以贏得漂亮。他呼籲支持者給與最强有力的支持，在11月中擊敗對手。

作爲陳仁宜助選團隊核心，夏樂柏和夫人何美湄均感謝大家對陳仁宜的支持。夏樂柏表示，競爭對手正試圖動用更多資金來攻擊陳仁宜，但相信大家繼續努力，乘勝前進，一定能夠贏得選戰。

陳仁宜在今年6月7日初選中旗開得勝，在六名競選人中以45萬3484票和30.71%的支持率獲得第一，擊敗四名民主黨競選人，且比排名第二的民主黨競選人Malia Cohen的支持率高出近八個百分點。

陳仁宜表示，若成功當選，他將發揮其所有學識、能力以及經驗，為加州納稅人和企業盡到監督政府花銷工作的責任，替納稅人和企業減輕負擔。

陳仁宜在哈佛大學先後拿到包括政治及法律博士等四個學位，並積極參與共和黨的政治活動及討論。 他曾兩次擔任全美共和黨參議院委員會（National Republican Senatorial Committee）的資深顧問，也是共和黨參議院針對諸多公共政策議題的諮詢顧問，目前他擔任矽谷El Camino Health董事長。

前加州參議員夏樂柏（Bob Huff）和夫人何美湄（左，中）是陳仁宜助選團隊核心...
前加州參議員夏樂柏（Bob Huff）和夫人何美湄（左，中）是陳仁宜助選團隊核心。（主辦單位提供）

共和黨 加州 民主黨

上一則

慈濟美國總會新執行長曾慈慧 推展佛教幫助他人

下一則

世界晚報╱暴徒至少開了17槍 2警巡邏遇襲1死1傷

延伸閱讀

加州新槍枝管制法 允居民提告 紐森簽署通過

加州新槍枝管制法 允居民提告 紐森簽署通過
金山人語／角逐州主計長 陳仁宜進決選

金山人語／角逐州主計長 陳仁宜進決選
陳仁宜拚主計長 共和黨寄厚望

陳仁宜拚主計長 共和黨寄厚望
加州主計長決選 陳仁宜最高票晉級

加州主計長決選 陳仁宜最高票晉級
競選加州主計長 陳仁宜工業市造勢

競選加州主計長 陳仁宜工業市造勢
加州主計長選舉 陳仁宜、饒影凡各有支持者

加州主計長選舉 陳仁宜、饒影凡各有支持者

熱門新聞

非裔男接連猥褻女性，亞裔女當街被性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

2022-07-20 20:07
殺豬盤短信。（讀者提供）

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

2022-07-16 15:00
加大與加州州立大學，每個月尋求墮胎的學生就有1000多人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱性太開放？加州兩校每月逾千女大生要墮胎

2022-07-22 15:00
北卡羅萊納州的珠寶商吳秋煌來巴沙迪那（Pasadena）參加國際珠寶展，結果百萬元珠寶卻在抵達洛杉磯途中被盜。（記者張宏／攝影）

欲哭無淚 華商來南加參展 百萬元珠寶被盜

2022-07-16 21:27
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）

3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走

2022-07-23 02:20
有加州華女另闢蹊徑，往返驅車超過10個小時，前往美墨邊境的某個小鎮買車。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

2022-07-15 15:03

超人氣

更多 >
3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走

3非裔嫌犯入室 洗劫華人4口之家 步槍名犬也搶走
疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死

疑未購物遭導遊辱罵 爭吵中遊客心臟病發猝死
北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台

北京三度表態：不排除軍事回應波洛西訪台
林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我
4人露營3人遭槍殺 愛阿華警找到第4人陳屍不遠處

4人露營3人遭槍殺 愛阿華警找到第4人陳屍不遠處