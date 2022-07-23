加州主計長候選人陳仁宜答謝支持者盼贏11月決選

今年６月初選拔得頭籌的共和黨加州主計長競選人陳仁宜博士（前排左五）22日晚與助選團隊一起舉辦答謝晚會，盼望贏取11月決選。（主辦單位提供）

今年6月初選得票率拔得頭籌的共和黨加州 主計長競選人陳仁宜博士（Dr. Lanhee Chen）22日晚專程南下洛杉磯，與助選團隊一起在工業市舉辦答謝晚會，感謝大家出錢出力鼎力支持，並盼望與支持者繼續攜手挺進贏取11月決選。前加州參議員夏樂柏（Bob Huff）和夫人何美湄、洛杉磯縣政委委員巴格的代表吳忠國、亞凱迪亞市議員競選人李軍等以及多位各界代表出席。

陳仁宜首先表示，若沒有大家的支持，他無法獲得初選成功。然而，11月的決選將是一場更艱巨的選戰，民主黨 對手將投入更多資金和人力同他競爭。因此，呼籲大家和他繼續攜手前進，加倍努力，一定可以獲得11月的勝利。陳仁宜表示，很多人説加州是民主黨的天下，共和黨無法在加州生存，但他初選的成績表明，只要眾志成城，共和黨候選人不但可能贏，而且可以贏得漂亮。他呼籲支持者給與最强有力的支持，在11月中擊敗對手。

作爲陳仁宜助選團隊核心，夏樂柏和夫人何美湄均感謝大家對陳仁宜的支持。夏樂柏表示，競爭對手正試圖動用更多資金來攻擊陳仁宜，但相信大家繼續努力，乘勝前進，一定能夠贏得選戰。

陳仁宜在今年6月7日初選中旗開得勝，在六名競選人中以45萬3484票和30.71%的支持率獲得第一，擊敗四名民主黨競選人，且比排名第二的民主黨競選人Malia Cohen的支持率高出近八個百分點。

陳仁宜表示，若成功當選，他將發揮其所有學識、能力以及經驗，為加州納稅人和企業盡到監督政府花銷工作的責任，替納稅人和企業減輕負擔。

陳仁宜在哈佛大學先後拿到包括政治及法律博士等四個學位，並積極參與共和黨的政治活動及討論。 他曾兩次擔任全美共和黨參議院委員會（National Republican Senatorial Committee）的資深顧問，也是共和黨參議院針對諸多公共政策議題的諮詢顧問，目前他擔任矽谷El Camino Health董事長。