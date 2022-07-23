購物新時尚 LV房車開到家 名貴單品任選

移動商店內的各種單品。（讀者提供）

疫情 改變奢侈品購物模式，LV移動商店開到自家後院，萬元單品任你選，還配有中文導購和免費食物。近日在橙縣 爾灣（Irvine）一家華人 住宅後院開進一輛未來主義風格的白色房車，車身隨處可見Louis Vuitton字樣。

（影音來源：記者張宏）

在疫情期間推出的LV移動商店，從東海岸來到西海岸。LV老客戶可致電當地LV商店預約房車，根據客人喜好為車輛裝滿精選LV單品送到家中選購。華人Linda近日受朋友邀請參加LV房車秀，她說，第一次聽說有LV的房車，細問才知道朋友因為預訂了LV一個3萬多元的箱子，LV送箱子上門時帶上其他限量版的LV單品，在家裡辦了一場購物派對。

Linda和女伴盛裝出席，她說，LV房車和一般房車大小差不多，長度20呎，造型挺別緻，車身並沒有很浮誇的LV標記，但是在台階上則雕刻著LV字樣，凸顯細節。活動下午開始，但是LV房車上午11點多就開到後院，開始做展示準備。車裡除了司機，還有三個導購，其中一個導購是講中文的。

當天出席活動有十多名華人女性，大家輪流進入房車選購。其他人就在外面品嚐LV招待的酒水飲料、水果和甜品等。房車裡面並不大，車內配有休息的沙發，每次進去一兩個人選購。車內佈置宛如打開LV的旅行箱一樣，手袋、燈具、衣服、首飾等單品被放在不同的間格內，且有些是限量發行的單品，比如一款3萬多元的鱷魚皮手袋全美只有一個。

Linda說，大家都很新鮮這種上門購物的體驗，因為疫情有些人很久沒放鬆購物，因此當天購物熱情高漲，有人買了手袋，有人買了幾千元燈具。她的一個朋友最近去歐洲旅遊，本來想購物的，但是當地很多店都要排隊，每次只能買一件還缺貨。所以，這次趁著LV上門血拼。這個房車待到下午三四點，收銀機刷到發熱，最後，帶來的商品基本賣完了。

這項 LV By Appointment 服務2020年首先在紐約推出的，如今來西海岸推廣。客人需事先在LV預約，LV會根據該客人平時購物習慣、尺寸和喜好風格選擇單品和車內裝飾佈置。在預約日期當天將個性化選擇的單品送到家中。因為單品都是定制化的，省去客人平時在店裡選購時間。且購物地點就在家裡後院，所以能一邊品嚐酒水一邊放鬆選擇試穿心儀的各種單品，不用擔心疫情和病毒。