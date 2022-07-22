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洛縣三匪入室打劫 華人屋主步槍和名犬被搶

記者楊青／羅斯密報導
羅斯密21日深夜發生持槍入室搶劫案。三名非裔匪持槍入室搶劫，屋主的半自動步槍和三個月大的名貴小狗也被劫走。（記者楊青／攝影）
羅斯密21日深夜發生持槍入室搶劫案。三名非裔匪持槍入室搶劫，屋主的半自動步槍和三個月大的名貴小狗也被劫走。（記者楊青／攝影）

羅斯密21日深夜發生持槍入室搶劫案，三個非裔嫌犯持槍入室將華人四口之家搶劫一空，包括屋主的半自動步槍和三個月大的名貴小狗也被劫走。搶劫案發生時，屋裏還有兩個學齡前男孩，所幸沒有人員傷亡。有鄰居猜測，該社區安靜低調，一向平安無事，可能是受害人家中的名貴小狗引來搶匪入室打劫。

華人社區近年入室搶劫頻發，警察屢屢告誡受害人避免穿金戴玉成爲犯罪目標，兩周前發生在羅蘭岡超市停車場搶劫案，持槍非裔歹徒光天化日之下，搶走華男勞力士金錶並打得頭骨破裂。不過警方表示，因寵物入室搶劫鮮有所聞。

負責本案調查的天普警察局警探Richard Lewis表示，警方21日晚9點50分左右接到911緊急求救電話，警員火速趕到羅斯密Steele街9000號街區的一棟民房時，搶匪已逃離現場，受害人全家驚魂難定。

据受害男屋主向警方表示，21日晚８點前他從屋裏出來，去停靠在家門前的汽車取東西，看到十多米外馬路對面停靠的一輛汽車上突然跳下三名蒙面男子，還沒有等他反應過來，三人的槍口已經抵住他的身體，並開始上下其手搜身，拿走金額不多的現金後，三人用一件汗衫將他綁起來，然後用槍頂住他逼迫開門入屋。歹徒隨後將受害人的屋子翻個底朝天，除現金、手錶和至少一支手機外，歹徒還搶劫了男主人的一支半自動衝鋒槍、一隻三個月大的一只法國鬥牛犬。

男主人表示，三搶匪都戴口罩和手套，但從面部露出的皮膚可以看到均爲非裔男性。他還看到三人的手槍上附帶加長彈夾。

受害屋主不願透露個人信息，但案發時，除夫婦兩人外，還有六歲和四歲兩個男孩在場。受害人住家位於羅斯密山谷大道和羅斯密大道附近的安靜街區，1936年建的1100呎房子和9000多呎的院子並不起眼，周邊鄰居都感到不可思議。

鄰居陳先生表示，他在這個街區居住了20多年，從來沒有感到不安全，只要天氣好，他幾乎每天晚上7點多都出門散步，很多時候9點半甚至到10點才走路回來，從來都沒事。但21日晚上回時看到大批警車和警察出現在鄰居門前，知道出事了。

這兩年來一直說的治安犯罪終於發生在自家門前。陳先生表示，三個持槍人入室搶劫，讓所有鄰居都膽顫心驚，大家都擔心不知什麽時候自己也會遇上這種倒霉事。「匪徒持槍闖入，我們手無寸鐵，真是一點辦法都沒有」。

一位鄰居表示，警察常常說防盜防賊要有槍有狗，這次受害人有槍有狗，卻束手被搶，全家性命危在旦夕，就連狗狗最後都成了犧牲品，歹徒現在真是猖獗至極。

警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）
受害人價值數千元的法國鬥牛犬也被三名持槍搶匪劫走。（警方提供）
受害人價值數千元的法國鬥牛犬也被三名持槍搶匪劫走。（警方提供）
羅斯密21日深夜發生持槍入室搶劫案。三名非裔匪持槍入室搶劫，華人四口之家被劫一空...
羅斯密21日深夜發生持槍入室搶劫案。三名非裔匪持槍入室搶劫，華人四口之家被劫一空，包括屋主的半自動步槍和三個月大名貴小狗也被劫走。（記者楊青／攝影）
受害人家被三名搶匪劫走的半自動步槍。（警方提供）
受害人家被三名搶匪劫走的半自動步槍。（警方提供）
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）
警員在受害人居住的社區展開調查。（記者楊青／攝影）
羅斯密21日深夜發生持槍入室搶劫案，三名非裔匪持槍入室搶劫，包括華人屋主的半自動...
羅斯密21日深夜發生持槍入室搶劫案，三名非裔匪持槍入室搶劫，包括華人屋主的半自動步槍和三個月大名貴小狗也被劫走。（記者楊青／攝影）
羅斯密21日深夜發生持槍入室搶劫案。三名非裔匪持槍入室搶劫，華人四口之家被劫一空...
羅斯密21日深夜發生持槍入室搶劫案。三名非裔匪持槍入室搶劫，華人四口之家被劫一空，包括屋主的半自動步槍和三個月大名貴小狗也被劫走。（記者楊青／攝影）

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