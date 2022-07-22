王愛琳選市議員造勢 陳立德頒榮譽狀嘉勉

加州55選區眾議員陳立德（Phillip Chen，右）22日專程為亞凱迪亞（Arcadia）第三區華裔候選人王愛琳（Eileen Wang）頒發榮譽狀。（記者張宏／攝影）

加州55選區眾議員陳立德（Phillip Chen）22日專程到亞凱迪亞 （Arcadia）為第三區華裔候選人王愛琳（Eileen Wang）頒發榮譽狀，希望她當選後能服務亞市社區。出席活動的還有多名亞市居民和社團代表，大家對其參選表示支持。

陳立德表示，各城市政府施政關係到民生，他很開心王愛琳能站出來服務社區，如果她能當選亞市第三選區市議員，她將成為亞市118年歷史上第一名華裔女性市議員，改寫亞市市議會沒有華人女性的局面，成為華人的驕傲。

王愛琳競選理念著重在公共安全、遊民和交通三大方面。她說，亞市的治安問題這幾年比較突出，很多人晚上都不敢出來散步，另一方面市府礙於預算，無力擴大警察 編制。她當選後希望能增加公共道路的監控攝像頭，提升民眾的安全感。同時遊民問題也是市民關注的議題，但至今都沒有更好的解決辦法。她希望能和其他市議員一起商量出更好的解決辦法。亞市的市區交通狀況也比較差，特別是放學時間，給很多家長學生市民帶來困擾。此外，針對現在五名市議員時常出現3：2 的分歧，她也希望能彌合矛盾，讓大家更好為城市服務。

王愛琳是亞市商會和扶輪社成員，也是鑽石吧獅子會理事，同時也是亞凱迪亞守望相助（Neighbor Watch Arcadia）計劃負責人。她說，多年服務商會和社區，在疫情期間為亞市警察局消防局和老人中心捐贈PPE物品等，雖然沒有政治經歷，但也無政治壓力，她的老闆只有三區的居民。

亞裔 青少年中心（AYC）主任陳鳳儀（Florence Lin）也到場支持，她表示自己也是亞市居民，很高興看到亞裔女性能參加競選，希望第三選區的居民能投王愛琳一票。