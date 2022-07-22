洛杉磯知名僑領吳健夫人逝世 慈善大使服務華埠40年

吳健夫人生前同中華民國前總統馬英九合影。（馬慧心提供）

洛杉磯華埠 知名僑領、尊稱「吳健夫人」的李秀群，今年6月30日逝世，享期颐之壽93歲，已於7月16日安葬於玫瑰崗墓園。中華民國 僑委會委員長童振源致唁電慰問吳健夫人的家屬，感念她一生忠心耿耿支持中華民國，以及作為洛杉磯華埠的慈善大使，無怨無悔服務社區40多年。

李秀群的丈夫吳健曾經是中華民國外交官，因此，李秀群被尊稱為「吳健夫人」。她的女兒馬慧心說，母親生前備受尊敬，被親切地稱呼為「吳健夫人」，也是羅省華埠眾人的「乾媽」。過去40多年裡，她參與了許多社區的公益和服務活動，至愛華埠。

吳健夫人於1932年4月17日出生於中國廣東省中山市，本名「李秀群」。她是中國傳統家庭四個孩子中的長女，照顧弟弟妹妹。儘管童年艱難，但她盡職盡責，充满同情心，她一生中對別人的需求都竭盡全力幫助。1947年移居香港，1955年移居舊金山華埠。1967年同吳健成婚並移居洛杉磯，共同開始新生活。

吳健夫人孜孜不倦服務華埠，參與多個社團活動，包括至德三德公所、李氏敦宗公所、羅省中華會館、華美博物館 、中華會館孔教學校、羅省婦女新運會、南加開平同鄉會、俊英工商會等等。

吳健夫人在華美博物館擔任顧問多年，並於2016年榮膺歷史締造者「傑出社區服務獎」，表揚對她籌款支持博物館及奉獻社區的精神。她還通過自己的人脈網絡，籌款幫助天災人禍的受難者，也捐贈出她收到的禮品用作善款。她經常訪問老人中心和慈善組織，每次參與時都充滿活力與熱情，熱心幫忙，助人為樂，並將這項慈善活動持續到80多歲。

馬慧心說，母親對家人和朋友的慷慨、同情和愛心，對華埠社區的奉獻，以及她的無私貢獻事蹟將永遠留在自己的心中。而且，「吳健夫人，也將活在家人以及很多朋友們的心中。親愛的母親，如今已跨過彩虹橋與父親重逢，永遠不再分離。我們會永遠記掛著她，我們會想念她。」