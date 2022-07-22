高溫乾燥起山火 河濱縣46英畝植被燒毀

佩拉爾塔山火（The Peralta Fire ）燒毀近46英畝土地。（NBC News)

21日週四晚9 點 45 分左右，河濱縣（Riverside）朱魯巴山谷地區（Jurupa Valley) 爆發佩拉爾塔山火 （The Peralta Fire），開始只有兩英畝植被起火，但在高溫和乾燥天氣加持下蔓延至46英畝植被燒毀；消防員通宵滅火阻擋山火，目前火勢大約50%已被控制，消防員仍將全天監視，防控熱點死灰復燃，目前大火沒有對 Riverview 和 Kern drive 附近的房屋構成直接威脅。

在洛杉磯 縣山區，週五下午至週六早上將發出紅旗警告。隨著乾氣團的到來，週末會出現炎熱和多風的情況，預計洛杉磯以北的 5 號高速公路將出現潛在的危險火災情況。該警告意味著任何開始的火災都可能迅速蔓延。預計該地區的西北風時速為 15 至 30 哩/小時，陣風時速可達 45 哩/小時，白天濕度水平將下降 6% 至 12%。

事實上，今年以來南加州 部分地區的可燃物含水量遠低於歷史平均水平，這意味著今年植被的乾燥速度更快。該州即將迎來有記錄以來最乾燥的晚冬之一，山坡上覆蓋著大量乾枯的灌木叢。

據加州消防處稱，由於氣候變化的直接結果，加州繼續面臨更長的山火季節。該州消防機構在 2022 年火災季節展望中表示，預計從 1 月開始的乾旱將持續到春季，幾乎沒有降水，使該州大部分地區在夏季之前處於中度至極端乾旱狀態。這些持續的乾燥條件，再加上整個春季氣溫都高於正常水平，將使可燃物含水量低於正常水平，增加野火活動的可能性。