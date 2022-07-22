我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱性太開放？加州兩校每月逾千女大生要墮胎

拜習提前通話？白宮：習近平慰問 拜登尚未回覆

高溫乾燥起山火 河濱縣46英畝植被燒毀

記者朱敏梓/綜合報導
佩拉爾塔山火（The Peralta Fire ）燒毀近46英畝土地。（NBC News)
佩拉爾塔山火（The Peralta Fire ）燒毀近46英畝土地。（NBC News)

21日週四晚9 點 45 分左右，河濱縣（Riverside）朱魯巴山谷地區（Jurupa Valley) 爆發佩拉爾塔山火（The Peralta Fire），開始只有兩英畝植被起火，但在高溫和乾燥天氣加持下蔓延至46英畝植被燒毀；消防員通宵滅火阻擋山火，目前火勢大約50%已被控制，消防員仍將全天監視，防控熱點死灰復燃，目前大火沒有對 Riverview 和 Kern drive 附近的房屋構成直接威脅。

洛杉磯縣山區，週五下午至週六早上將發出紅旗警告。隨著乾氣團的到來，週末會出現炎熱和多風的情況，預計洛杉磯以北的 5 號高速公路將出現潛在的危險火災情況。該警告意味著任何開始的火災都可能迅速蔓延。預計該地區的西北風時速為 15 至 30 哩/小時，陣風時速可達 45 哩/小時，白天濕度水平將下降 6% 至 12%。

事實上，今年以來南加州部分地區的可燃物含水量遠低於歷史平均水平，這意味著今年植被的乾燥速度更快。該州即將迎來有記錄以來最乾燥的晚冬之一，山坡上覆蓋著大量乾枯的灌木叢。

據加州消防處稱，由於氣候變化的直接結果，加州繼續面臨更長的山火季節。該州消防機構在 2022 年火災季節展望中表示，預計從 1 月開始的乾旱將持續到春季，幾乎沒有降水，使該州大部分地區在夏季之前處於中度至極端乾旱狀態。這些持續的乾燥條件，再加上整個春季氣溫都高於正常水平，將使可燃物含水量低於正常水平，增加野火活動的可能性。

加州 山火 洛杉磯

上一則

世說新聞╱性太開放？加州兩校每月逾千女大生要墮胎

延伸閱讀

集合公寓逾1億元成交 創南加內陸新高

集合公寓逾1億元成交 創南加內陸新高
南加內陸地產交易熱絡 兩物流倉儲賣逾2億

南加內陸地產交易熱絡 兩物流倉儲賣逾2億
河濱縣 出現6猴痘病例

河濱縣 出現6猴痘病例
51%山火受控 優勝美地居民可返家

51%山火受控 優勝美地居民可返家
優勝美地山火東移 燒進塞拉國家森林 受控程度降為17%

優勝美地山火東移 燒進塞拉國家森林 受控程度降為17%
優勝美地山火 公園總監：恐人為引發

優勝美地山火 公園總監：恐人為引發

熱門新聞

有加州華女另闢蹊徑，往返驅車超過10個小時，前往美墨邊境的某個小鎮買車。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

2022-07-15 15:03
非裔男接連猥褻女性，亞裔女當街被性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

2022-07-20 20:07
酷聖石（Cold Stone Creamery）新推出奧利奧黃金碎餅乾奶油冰淇淋。（Cold Stone Creamery官網）

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

2022-07-15 16:46
殺豬盤短信。（讀者提供）

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

2022-07-16 15:00
北卡羅萊納州的珠寶商吳秋煌來巴沙迪那（Pasadena）參加國際珠寶展，結果百萬元珠寶卻在抵達洛杉磯途中被盜。（記者張宏／攝影）

欲哭無淚 華商來南加參展 百萬元珠寶被盜

2022-07-16 21:27
不少商鋪都張貼著關門告示。（記者楊青／攝影）

疫情重創商家 全統廣場大洗牌 餐飲業或關門或易主

2022-07-16 02:20

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
麥當勞點餐糾紛 猶他4歲童向警開槍 「想要爸爸回來」

麥當勞點餐糾紛 猶他4歲童向警開槍 「想要爸爸回來」
美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫