我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為阻波洛西訪台 美推演：中恐宣布台灣上空為禁航區

拜登染疫 推特報平安 白宮醫師：呼吸血氧都正常

加州1.5億珠寶竊案更多細節披露 手法宛若電影「瞞天過海」

記者啟鉻／洛杉磯綜合報導
加州珠寶盜竊大案撲朔迷離。（示意圖，巴沙迪那展覽中心臉書下載）
加州珠寶盜竊大案撲朔迷離。（示意圖，巴沙迪那展覽中心臉書下載）

發生在日前的一起運送參展珠寶車遭搶劫案，損失珠寶價值約1億5000萬元。有人將這起搶劫案比作好萊塢電影「瞞天過海」（Ocean's 11 )，手法嫻熟、計劃周密。而最近有更多的細節被披露。

據20日新披露的案件細節，這起發生在Brink公司武裝押運車上的珠寶偷竊大案，是7月11日清晨， Brink的貨運拖車前往洛杉磯縣巴沙迪那珠寶展的途中，司機在Lebec的一個休息站停車後被搶劫。

當時高保安級別珠寶押運車才離開北加州聖馬刁（San Mateo）一個珠寶展，準備前往南加巴沙迪那市的珠寶展時，停經Lebec的「Flying J」休息站和加油站的某個時候，有人闖入並偷走貨物，就發生了這起驚天大案。很明顯竊盜手段嫻熟高超，將大量鑽石、藍寶石、金項鍊及一批豪華名表，在很短時間內盜走。

國際珠寶首飾展覽會主席杜克（Amold Duke）說，珠寶押運車於7月10日晚離開聖馬刁市前往巴沙迪那展覽中心，次晨，就發生珠寶盜竊案。被盜的有大量名表，包括勞力士（Rolex）、卡地亞（Cartier)以及法蘭克穆勒（Frank Muller）品牌表，這些都是售價在1萬元以上的豪華錶。而車上珠寶首飾名表被掠走的不下30%至40%，損失很大，其中一些珠寶價值尚無法估量。

不過，前聯邦調查局探員史密斯（Rick Smith）對美國廣播公司表示，武裝押運車公司Brink的工作人員不太可能涉入這起珠寶盜竊案，而這起竊案嫌犯更像是電影「瞞天過海」中高手大盜精心策劃所為。他對所謂Brink公司員工參與案件說法表示懷疑。

杜克則說，聯邦調查局和警方偵辦人員在上周末，對巴沙迪那珠寶展所有工作人員問訊，包括他公司的員工，因為為展會工作的任何人都可能是潛在嫌犯。

史密斯表示，嫌犯盜竊這些貴重物品後，估計已經將它們藏匿起來。或者竊盜也會很快處理掉這些珠寶首飾名錶，這樣就不會被認定是窩贓。

目前尚不清楚竊賊是從灣區出發的途中的那個時間點跟蹤這輛車，還是在休息站偶然發現它，形成機會犯罪。

電影 加州 灣區

上一則

南加聖塔安那市議會考慮將街頭小販襲擊歸類仇恨犯罪

下一則

洛杉磯國際機場接駁車事故 九人受傷

延伸閱讀

加州遊客在波特蘭遭仇恨攻擊後 更多亞裔受害者出面

加州遊客在波特蘭遭仇恨攻擊後 更多亞裔受害者出面
加州工資漲幅洛市排第3 民眾：趕不上通膨

加州工資漲幅洛市排第3 民眾：趕不上通膨
加州要求Uber、Lyft防制性暴力

加州要求Uber、Lyft防制性暴力
加州人為何要出走

加州人為何要出走
世界頂級名錶及珠寶首飾 盡在李興華翡翠金城

世界頂級名錶及珠寶首飾 盡在李興華翡翠金城
億元珠寶送展 途中失竊 參展商：全完了

億元珠寶送展 途中失竊 參展商：全完了

熱門新聞

有加州華女另闢蹊徑，往返驅車超過10個小時，前往美墨邊境的某個小鎮買車。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

2022-07-15 15:03
酷聖石（Cold Stone Creamery）新推出奧利奧黃金碎餅乾奶油冰淇淋。（Cold Stone Creamery官網）

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

2022-07-15 16:46
非裔男接連猥褻女性，亞裔女當街被性侵。（NYPD提供）

世界晚報╱亞裔女慘被當街按倒性侵 非裔暴徒已多次作案

2022-07-20 20:07
殺豬盤短信。（讀者提供）

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

2022-07-16 15:00
北卡羅萊納州的珠寶商吳秋煌來巴沙迪那（Pasadena）參加國際珠寶展，結果百萬元珠寶卻在抵達洛杉磯途中被盜。（記者張宏／攝影）

欲哭無淚 華商來南加參展 百萬元珠寶被盜

2022-07-16 21:27
江新傑車的前後座都被垃圾瓶子堆滿。（記者邵敏／攝影）

擁豪宅退休華翁 拾荒行善事 八年如一日

2022-07-15 02:20

超人氣

更多 >
川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目

川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目
猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺
房價上漲、美元強勢…美國人買不起房紛遷居歐洲

房價上漲、美元強勢…美國人買不起房紛遷居歐洲
飯店清潔仔細？ 內行人警告：房內這「2樣東西」不要用

飯店清潔仔細？ 內行人警告：房內這「2樣東西」不要用
拜登總統確診新冠 症狀輕微 已服藥治療

拜登總統確診新冠 症狀輕微 已服藥治療