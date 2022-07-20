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洛杉磯變性人午夜强行砸門闖入 單身屋主抵死頂門

記者楊青／布班克綜合報導
洛杉磯市景。（示意圖，本報檔案照）
洛杉磯市景。（示意圖，本報檔案照）

電視製作人雲集的洛杉磯布班克（Burbank）19日午夜發生變性人午夜强行砸門闖入事件，所幸單身屋主抵死頂門，同時馬上報警，才逃過一劫。

該起午夜驚魂事件發生在19日凌晨12點20分左右，布班克警察局接到當地一位居民911緊急求助電話，報告在該市東Palm路400號路段的一幢民房發生歹徒强行闖入案。

警察趕到現場時，歹徒已離開現場。受害人向警方表示，他當時還沒有入睡，透過門窗看到一個人在他的門前搞來搞去，最後將他前門的門鎖破壞。當歹徒試圖打開前門強行進入時，房主用身體抵死頂住房門，同時馬上電話報警。歹徒則在房門打開一點的時候乘機用一根棍子塞進門縫，不讓屋主全部將門關閉，以便一點一點的將房門擠開。在雙方的緊張角力中，歹徒似乎聽到屋主報警，在警察到達之前逃逸。

警方根據受害人描述迅速展開搜索，不久在附近社區找到嫌犯。嫌犯一度試圖逃避警察，但最後無反抗被捕。

好萊塢華人電影人張先生透露，他的這位受害人朋友是一位50多歲白人，單身居住。嫌犯雖為變性人，但力氣巨大，尤其是嫌犯用一根棍子塞入門縫不讓他全部關閉房門時，真的把他嚇住了。

嫌疑人已被警方確認為24歲的Phillip Hillmendoza，是一名由女變男的變性人。Hillmendoza目前被控入室盜竊罪，這是一項重罪，保釋金5萬元，他將於2022年7月21日出庭。

警察 電影 洛杉磯

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