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南加警察背後槍殺持槍非裔 被稱「殘酷的處決 」

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
Adams手裡拿著槍，警察乘坐一輛沒有標記的汽車抵達現場。（KTLA 5）
Adams手裡拿著槍，警察乘坐一輛沒有標記的汽車抵達現場。（KTLA 5）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）警察局要求公眾「保留自己的判斷」，因為網上近日流傳的一段視頻顯示，警察在背後開槍射殺一名逃跑的黑人男子。這一事件被社會活動家稱作是「殘酷的處決 」，相關人士指出警方當時開了九槍，案件仍在進一步調查之中。

影音來源：社交媒體 ╱記者邵敏後製

槍擊案發生在7月16日（周六）晚上 8 時 05 分左右，案發地點在西高地大道（West Highland Avenue）400 街區的一個停車場。警方稱，這個停車場毗鄰一家非法賭博場所，案發時，警方接到一起關於停車場內有一名持槍男子的報案後，立即趕往現場。

7月18日（周一）在社交媒體上分享的視頻顯示，警察乘坐一輛沒有標記的汽車抵達停車場，並慢慢停下來。當警方到達時，23 歲的聖伯納汀諾居民Robert Marquise Adams拿著手槍接近這輛沒有標記的車輛，警方稱他手裡有槍。當警察下車時，Adams立即轉身開始逃跑。聖伯納汀諾警察局發布的一份新聞稿稱，警察身穿警服，試圖向Adams發出口頭命令，但Adams手裡還拿著槍，從警察身邊跑向兩輛汽車，就在那時，其中一名警官開槍擊中了他。

警方沒有具體說明Adams被擊中的位置，但視頻顯示他的背部似乎被擊中，警方也沒有具體說明開了多少槍，但相關人士聲稱當時多達九槍。 Adams立即被送往醫院接受治療，但後來因傷勢過重死亡。警方稱，在現場找到一把裝滿子彈的Taurus G3C 9mm手槍。

社會活動人士Shaun King在 Instagram 頁面上分享案發現場的這段視頻，並稱這次槍擊是 「殘酷的處決 」。 King表示，「警察當時在一輛沒有標記的深色窗戶汽車裡，被害人Robert不知道他們是誰，警察立刻跳出來謀殺了他。」

在新聞稿中，警察局長Darren Goodman要求公眾在案件調查完成前不要輕易做出判斷，警方還抨擊了這段被公佈的視頻，他們說這是在沒有上下文或具體細節的情況下發布。

Adams的父親表示，由於該地區的暴力搶劫，他的兒子全副武裝保護自己。他還說，警方幾乎沒有向他提供有關兒子死亡的任何信息。

目前警察局仍在調查槍擊事件並收集一些事實和證據，並計劃在不久的將來發布完整視頻，其中包含更多鏡頭和細節，尚不清楚外部執法機構是否會在某個時候接管調查，任何有信息的人都被要求聯繫偵探 Flesher，電話是 909-384-5655。

23 歲的黑人男子Robert Marquise Adams在逃跑時被警方槍殺。...
23 歲的黑人男子Robert Marquise Adams在逃跑時被警方槍殺。（CBS）
警方稱，在現場找到一把裝滿子彈的Taurus G3C 9mm手槍。（警方提供）
警方稱，在現場找到一把裝滿子彈的Taurus G3C 9mm手槍。（警方提供）
Adams轉身逃跑，兩名警察在後面追逐，一名警官開槍擊中了他。（視頻截屏）
Adams轉身逃跑，兩名警察在後面追逐，一名警官開槍擊中了他。（視頻截屏）

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