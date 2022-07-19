南加內陸女子假扮護士偷竊嬰兒　保釋金100萬元

涉嫌偷竊嬰兒女子被拘捕。（警方提供）

南加 內陸一名年輕女子日前假扮護士，試圖潛入當地一家醫療中心，偷竊一名剛出生不久的嬰兒，遭人識破報警。這名女性嫌犯目前被警方拘押，保釋金100萬元。

據河濱縣警局資訊，案件發生在7月14日上午約10時30分，位於莫瑞諾谷醫療中心（Moreno Valley Medical Center），嫌犯是23歲女子米朗（Jesenea Miron）。她假扮一名剛入職護士，穿著護士工作服，進入屬於河濱加州大學 衛生系統的莫瑞諾谷醫療中心，試圖到新生兒部門偷竊嬰兒。

當嫌犯進入產婦病房後，聲稱自己是護士，隨後被進入的其他醫護人員識破。嫌犯逃跑後，最終被警方在住處抓獲。醫療中心負責人表示，該醫療中心有多層安保措施，保護患者及醫護安全。目前嫌犯涉嫌綁架罪，被拘押在Robert Presley Detention Center，保釋金100萬元。

醫療中心表示，會繼續與執法單位配合，查清嫌犯時如何進入醫療中心及病房的，以便進一步加強安保防護。

警方也呼籲有案件知情者提供進一步線索，可致電警探，或河濱縣警局莫瑞諾谷分局951-486-6700，或者直接致電河濱縣警局，電話951-776-1099 。