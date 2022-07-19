洛市市長宣布2028洛杉磯奧運會7月14日開幕

2028年夏季奧運會開幕式將於2028年7月14日舉行。（Getty Images)

洛杉磯市市長賈西堤（Eric Garcetti ）和奧林匹克官員宣布，2028年夏季奧運 會開幕式將於2028年7月14日舉行，賽程將持續至7月30日；開幕式將分別在博覽公園（ Exposition Park）附近的洛杉磯紀念體育館（ Los Angeles Memorial Coliseum），和位於英格伍（Inglewood）的 SoFi 體育場舉行。殘奧會隨後將於8月15日拉開帷幕，於8月27日閉幕。

2028 年夏季奧運會和殘奧會將包括至少 40 項運動的 800 項賽事，總時長超過 3000 小時。 預計將有來自世界各地約 1萬5000 名運動員聚集在南加州。

奧運會金牌得主珍妮特·埃文斯（Janet Evans ）表示，2028年洛杉磯奧運會將與眾不同，向運動員和球迷展示南加州最出色的體育場館和世界一流的文化。國際奧委會主席托馬斯·巴赫（Thomas Bach）認為，洛杉磯將為舉辦世界上最大的文化、體育和娛樂活動提供完美的展現。

組委會還宣布了「PlayLA 」計劃，將在未來六年內為洛杉磯的青少年體育項目投資 1.6 億元，幫助洛杉磯各地的兒童以很少甚至免費的方式參與體育運動。巴赫表示，「距離 2028 年洛杉磯奧運會開幕式還有六年，這已經是奧運會的重要遺產，改變了10萬兒童的生活」。

洛杉磯市正在為迎接奧運做出一系列重大改變，洛杉磯國際機場 旅客自動輸送系統已完工，預計明年可對外開放，這個系統能夠將捷運、地鐵、公車和租車公司連接起來。機場全面現代化項目也將在2028年洛杉磯奧運會前完工。此外，Crenshaw/LAX捷運線也已經完工，這條捷運線被視為提供前往機場的替代交通工具，能夠緩解奧運期間英格伍的SoFi體育場的交通情況。賈西堤認為「奧運會是一個機會」，可以讓洛杉磯在增加住房和交通方面成為「全國最便利的城市」。

賈西堤表示，屆時Crpyto.com Arena、Pauley Pavilion和Dignity Health Sports Park等現有場館將投入使用，並不會建造運動員村，而是將參賽者安置在洛杉磯加州大學 的宿舍裡。

2028年奧運會將是洛杉磯市第三次舉辦奧運會，該市此前還舉辦了1932年和1984年的奧運會。