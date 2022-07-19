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南加邊境查獲250磅芬太尼 市值368萬元

記者丁曙／綜合報導
南加州聖地牙哥邊境巡邏隊在緝毒犬幫助下，查獲超過250磅芬太尼毒品。（San Diego Sector Border Patrol）
南加州聖地牙哥邊境巡邏隊在緝毒犬幫助下，查獲超過250磅芬太尼毒品。（San Diego Sector Border Patrol）

聯邦邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）7月18日在南加州聖地牙哥縣（SAN DIEGO）坎波（Campo）附近，逮捕了一名企圖走私約 250 磅芬太尼（fentanyl）的毒販。

當日凌晨約3時，坎波邊境巡邏站的巡邏隊員在 Golden Acorn 賭場附近的 8 號州際公路東向，攔檢了一輛 2015 年黑色 GMC 卡車。在檢查期間，邊境巡邏隊的緝毒犬進行了嗅探，並對著車輛狂叫發出警訊 。

巡邏隊員隨後對車輛進行搜查，發現在車輛的備用輪胎和油箱內，隱藏著多個包裹，這些捆綁著的小包裡面裝著芬太尼檢測呈陽性的藥丸，總共重量約 250 磅，估計街頭黑市價值為 367萬9000 元。

司機是一名成年男性的美國公民，毒品被上繳給聯邦緝毒局（DEA），車輛被美國邊境巡邏隊扣押。

該邊境巡邏隊隊長 Aaron Heitke 說，「我們的特勤人員阻止了這些危險的毒品進入社區。我很自豪地說，本財年度在美國邊境緝獲的所有芬太尼毒品中，聖地牙哥地區邊境巡邏隊的戰果占了 50% 以上。」

為了防止人口、毒品和其他違禁品的非法走私，美國邊境巡邏隊對國家邊界的出口走廊保持高度警惕。民眾若要向邊境巡邏隊報告可疑活動，可致電619-498-9900 聯繫聖地牙哥邊境巡邏站。

邊境 毒品 聖地牙哥

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