南加居民驚見貪吃熊媽、熊寶闖私宅 客廳大啖甜甜圈

熊媽媽帶著熊寶寶吃甜甜圈。（ABC截圖）

近日，蒙羅維亞（Monrovia）一隻熊媽媽帶著小熊闖入一戶居民住房，偷吃桌子上的甜甜圈，樣子憨態可掬。住宅業主Alice Taylor剛好用手機 記錄下了這一過程。

ABC報導，本月初，蒙羅維亞居民Alice Taylor在家裡忽然聽到一陣響動，循著聲響她來到廚房一看，竟看見一隻大棕熊和一隻熊寶寶。大棕熊趴在廚房的桌子上貪婪地吃著甜甜圈，小熊寶寶因為夠不到桌子，只能在媽媽腳下急得轉圈圈。Alice Taylor的第一反應是熊寶寶好可愛，但再一想，她得要趕緊把熊趕走，否則與熊發生衝突可就糟了。她試圖通過發出聲響趕走熊，又怕它們受到驚嚇。

不過幸運的是，在聽到聲響後，熊媽媽第一時間竄離了客廳，熊寶寶稍微反映了一下，也跟著跑出去了。隨著熊媽媽迅速逃離了客廳。牠們是將客廳的一扇窗戶打開進來的，現在又通過相同的窗戶逃走了。

Alice Taylor說，蒙羅維亞居民區可以經常看見棕熊出沒。她家這是第二次有棕熊闖入。她說，這裡的民眾都已經習慣了與棕熊相處，例如都會自覺將垃圾箱鎖緊，把門和窗子鎖好等。