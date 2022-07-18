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南加橙縣：暫無計劃實行室內口罩令

橙縣訊
橙縣衛生局表示，目前沒有計劃強制要求戴口罩。（Getty Images)
橙縣衛生局表示，目前沒有計劃強制要求戴口罩。（Getty Images)

根據NBC新聞，由於洛杉磯縣很可能在 7 月底前面臨室內口罩強制令，許多人可能想知道，隨著新冠病例的增加，橙縣是否也會緊隨其後，推出室內口罩令。事實上，橙縣已於 7 月 15 日達到「高」傳播等級，然而，橙縣醫療保健機構的一份聲明表示，尚未有計劃要求室內口罩令。

「橙縣衛生局將繼續密切監控數據，但目前沒有計劃強制要求戴口罩。這並不意味著我們不擔心，我們繼續強烈建議人們在參加室內聚會時戴口罩，正如我們所知它們是預防傳播的一種非常有效的手段」，橙縣傳染病控制部門衛生副主任兼醫學主任 Matt Zahn說。

他認為，「我們當然看到病例有所增加，但疫情已經過去了兩年多，我們現在有更多的預防措施要採取，這是我們過去沒有的。我們有安全、有效的疫苗和助推器，現在我們有了治療方法。對於那些處於最高風險的人，可以使用抗病毒治療來預防嚴重疾病」。

流行病學家、爾灣加大人口健康和疾病預防教授諾伊默（Andrew Noymer）表示，目前橙縣的陽性率為 18% ，正處於新冠的感染浪潮中。'

爾灣加大已率先宣布了實行室內口罩令。該校宣布，口罩命令於18日生效，並指出「校園內的所有人員都必須在室內佩戴口罩或面罩，無論疫苗接種狀態如何，除非獨自在封閉空間內」。

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